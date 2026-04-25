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मौसम बदलते ही वायरल का अटैक! सर्दी-खांसी की चपेट में आने से पहले डॉक्टर से जानें बचाव के आसान उपाय

Health Tips: मौसम में बदलाव, बढ़ती गर्मी और AC के ज्यादा इस्तेमाल के कारण भी दिनों सर्दी, खांसी और वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ रहा है. इस स्थिति में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

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Abhay Sharma

Updated : Apr 25, 2026, 11:32 PM IST

मौसम बदलते ही वायरल का अटैक! सर्दी-खांसी की चपेट में आने से पहले डॉक्टर से जानें बचाव के आसान उपाय

Viral Infection Summer Cough Cold Prevention (AI Image)

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Cough Cold In Summer Health Care: तेज गर्मी के बीच अगर आपको लगता है कि आपको  सर्दी-खांसी या वायरल की समस्या नहीं होगी तो यह आपका वहम है. मौसम में बदलाव, बढ़ती गर्मी और AC के ज्यादा इस्तेमाल के कारण भी इन दिनों सर्दी, खांसी और वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मौसम में शरीर को ढालने में समय लगता है, इसलिए किसी भी स्थिति में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है. एक्सपर्ट का कहना है कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर रहने, अचानक तापमान में बदलाव (जैसे, एसी से बाहर निकलने पर) या फिर स्वच्छता की कमी के कारण भी संक्रमण के बढ़ने का खतरा रहता है. ऐसी स्थिति में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

डॉक्टर से जानें बचाव के आसान उपाय 

डॉ. चिराग टंडन (निदेशक इंटरनल मेडिसिन, शारदाकेयर-हेल्थसिटी) के मुताबिक, बढ़ती गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या होना आम है. इस स्थिति में शरीर में पानी की कमी होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है. इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें. नींबू पानी, छाछ या जो भी तरल पदार्थ उपलब्ध हो, उसे समय-समय पर लेते रहें ताकि शरीर का हाइड्रेशन बना रहे. इसके अलावा घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह और सिर पर रुमाल या गमछा जरूर बांधें.

यह भी पढ़ें:  युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी

एक्सपर्ट के मुताबिक, इस मौसम में AC से अचानक बाहर गर्मी में निकलने या गर्मी से तुरंत ठंडे कमरे में आने पर सर्दी, जुकाम और गले में खराश हो सकती है.  इस कंडीशन को एसी सिकनेस या थर्मल शॉक कहा जाता है, जिसमें शरीर का तापमान अचानक बदलने से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है. इस स्थिति में जरूरी है कि आप AC का टेंपरेचर 16-18°C न रखें, इसे 24°C से 26°C के बीच सेट करें. यह सबसे सुरक्षित और आरामदायक है. 

AC में रहते हैं तो ये काम जरूर करें

AC में रहते हैं तो अचानक बाहर न निकलें, कमरे से बाहर जाने से 5-10 मिनट पहले एसी बंद कर दें, ताकि शरीर बाहर के तापमान के अनुसार ढल सके. इसके अलावा AC के सीधी हवा से बचें. AC में रहने के दौरान गुनगुना पानी पिएं और ठंडे पानी के बजाय सामान्य पानी पिएं. शरीर को ढककर रखें. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें. 

वायरल से बचने के लिए क्या करें? 

किसी भी मौसम में वायरल से बचने के लिए हाथों की सफाई, बाहर आने के बाद और भोजन से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोना बेहद आवश्यक है. पर्याप्त पानी पिएं, क्योंकि शरीर को हाइड्रेट रखने से इम्युनिटी मजबूत होती है. संतुलित आहार लें. भीड़-भाड़ से दूर रहें, खासतौर से तब जब आपके आस-पास लोग बीमार हों. इसके अलावा पर्याप्त नींद लें, क्योंकि अच्छी नींद शरीर को संक्रमणों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है.  

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