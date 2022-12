Cholesterol Cure : नसों में फंसे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देंगी ये छोटी-नर्म पत्तियां, ब्लड से चर्बी पिघल जाएगी

Cholesterol Cure : नसों में फंसे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देंगी ये छोटी-नर्म पत्तियां

डीएनए हिंदीः बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) हाई होना बेहद खतरनाक होता है. क्योंकि ये नसों को ब्लॉक (Block Veins) कर देता है. ब्लड में वसा का स्तर बढ़ते ही ये नसों में जमने (Level of Fat in Blood Increases, it Accumulates in Veins) लगता है. सूई जैसी नसों में अगर ब्लड जमने लगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि खून को बहने के लिए जगह कितनी कम (Blood Flow Effected) होती होगी. ऐसे में हार्ट (Heart) से लेकर ब्रेन (Brain) और लंग्स (Lungs) से लेकर पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है. नतीजा हार्ट अटैक (Heart Attack) , या स्ट्रोक (Stroke) के रूप में सामने आता है.

अगर आपके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको ऐसी नन्हीं-नन्हीं आयुर्वेदिक पत्त्यिों के बारे में बताने जा रहे हैं जो वसा को पिघलाने में औषधि की तरह काम करती है. येे नसों से वसा को पिघलाकर शरीर से बाहर कर सकती है.

ये पत्तियां है शमी की. जी हां शनिदेव का ये पौधा हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में बहुत ही कारगर है. ठंड या गर्मी किसी भी मौसम में इसकी पत्तियों का रस पीने का एक बड़ा फायदा ये है कि ये शरीर के टेंपरेचर को मेंटेन रखती है और इसपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता. अगर इसे आप रोज सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें तो ठंड में आपकी नसों में वसा के जकड़ने का खतरा भी कम होगा.

कैसे करें शमी की पत्तियों का प्रयोग

शमी की पत्तियां शरीर ही नहीं नसों में जमी वसा को भी गर्म कर पिघला देती है. इसके लिए शमी के पत्तों का रस निकाल लें और उसमें नींबू का रस, जीरा पाउडर मिलाकर पीएं. रोज सुबह एक कप इसका रस पीनों से गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लगेगी.

शमी के पत्तों में एंटीहाइपरलिपिडेमिक होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं. ये खून में लिपिड लेवल को कंट्रोल करते हैं. खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं. जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

शमी में कई सारे ऐसे औषधीय गुण मौजूद होते हैं. ये कफ, खांसी, दस्त, बवासीर से लेकर आंखों और सासं से जुडी समस्या को भी दूर करती है.

