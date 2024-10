Vegetables For Uric Acid: अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं तो डाइट में ये सब्जियां जरूर शामिल करें. इससे गाउट और गठिया जैसी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है...

यूरिक एसिड (Uric Acid) को कंट्रोल में रखने के लिए आमतौर पर डाॅक्टर दवाओं के साथ खानपान और जीवनशैली (Bad Lifestyle) में सुधार करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यही 2 फैक्टर हैं, जो शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid Causes) की समस्या को जन्म देते हैं और इन्हीं के मदद से इसे कंट्रोल में भी रखा जा सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप यूरिक एसिड (Foods For Uric Acid) की समस्या से जूझ रहे हैं तो डाइट में ये सब्जियां जरूर शामिल करें. इससे गाउट और गठिया जैसी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा (How To Control Uric Acid) मिल जाएगा..

खीरा

खीरा यूरिक एसिड कम करने में मदद करता है और इसमें मौजूद फाइबर यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है. बता दें कि खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिसके सेवन से गाउट की समस्या जल्द ही दूर होती है.

कद्दू

कद्दू यूरिक एसिड का सफाया करने में मदद कर सकती है. साथ ही इसमें मौजूद विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन और ल्यूटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने का काम करते हैं, जिससे यूरिक एसिड तेजी से कम होता है. इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाकर प्यूरीन को पचाने में सहायता करते हैं.

टमाटर

टमाटर में मौजूद विटामिन सी से शरीर से यूरिक एसिड का लेवल कम हो सकता है. अगर आप बढ़ते हुए यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं तो डाइट में ये सब्जी जरूर शामिल करें.

परवल

परवल में पानी की मात्रा अच्छी होती है और यह शरीर में प्यूरीन मेटाबॉलिज्म को तेज कर यूरिक एसिड की समस्या को कम करने में मददगार साबित होता है. ऐसे में गाउट और गठिया के मरीजों को अपनी डाइट में इसे जरूर शामिल करना चाहिए.

नींबू

नींबू में भी यूरिक एसिड कम करने की क्षमता होती है, ऐसे में एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर इसका सेवन करने से यूरिक एसिड कम करने में मदद मिल सकती है. इसका सेवन आप दिन में 3 बार कर सकते हैं.

मशरूम

इसके अलावा मशरूम में मौजूद बीटा-ग्लूकेन्स, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, यह शरीर के सूजन को कम करने में मदद करता है. बता दें कि सूजन की वजह से ही यूरिक एसिड बढ़ता है. इसलिए गाउट के मरीजों को अपनी डाइट में मशरूम जरूर शामिल करना चाहिए.

