FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hip Dysplasia - DDH क्या है? वरुण धवन ने बताया बेटी लारा को थी ये गंभीर बीमारी!

Hip Dysplasia - DDH क्या है? वरुण धवन ने बताया बेटी लारा को थी ये गंभीर बीमारी!

Assam Elections 2026: क्या CM हिमंता बिस्वा सरमा के किले को ढहा पाएंगी बिदिशा नियोग? समझें जालुकबारी सीट का सियासी गणित

क्या CM हिमंता बिस्वा सरमा के किले को ढहा पाएंगी बिदिशा नियोग? समझें जालुकबारी सीट का सियासी गणित

Delhi School Annual Result 2026: दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

दिल्ली स्कूल कक्षा 3, 4 और 5 का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर

वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर

1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी

Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी

Homeसेहत

सेहत

Hip Dysplasia - DDH क्या है? वरुण धवन ने बताया बेटी लारा को थी ये गंभीर बीमारी!

पॉपुलर पॉडकास्ट Be A Man, Yaar! में बॉलीवुड एक्टर Varun Dhawan ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए. वरुण धवन ने बताया कि उनकी बेटी को DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल या दौड़ नहीं पाती थी, जानें क्या है ये बीमारी?

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 27, 2026, 08:28 PM IST

Hip Dysplasia - DDH क्या है? वरुण धवन ने बताया बेटी लारा को थी ये गंभीर बीमारी!

Varun Dhawan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हाल ही में निखिल तनेजा (Nikhil Taneja) के पॉपुलर पॉडकास्ट Be A Man, Yaar! में बॉलीवुड एक्टर Varun Dhawan ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए. इस बातचीत में उन्होंने पिता बनने के अनुभव से लेकर अपनी बेटी की सेहत तक, कई ऐसे पहलुओं पर खुलकर बात की जो हर माता-पिता के लिए भावुक कर देने वाला है. वरुण धवन ने बताया कि उनकी बेटी को DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल या दौड़ नहीं पाती थी. उन्होंने कहा कि उसका इलाज (प्रोसीजर) किया गया है और अब वह धीरे-धीरे ठीक हो रही है. (खबर अपडेट की जा रही है)

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर
वीकेंड का मजा करें दोगुना! OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेब सीरीज, एक्शन-थ्रिलर से है भरपूर
1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?
1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?
Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी
Love vs Law: ढाई अक्षर का प्यार कैसे बन गया राजनीति का हथियार, दो राज्यों की कहानी
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?
Dhurandhar 2 Iconic Watches: हमजा अली से उजैर बलोच तक, 'धुरंधर 2' में किस किरदार ने पहनी सबसे महंगी घड़ी?
दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल
दुनिया के सबसे आलीशान मानव-निर्मित आइलैंड्स, नक्शे पर नहीं थे ये द्वीप! इंसानों की इंजीनियरिंग ने किया कमाल
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
इन राशियों के जातकों पर मडराएगा संकट, सोच समझकर लें करियर और कारोबार से जुड़े फैसले
Srinagar Raghunath Temple: श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह 
श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद मनाई जाएगी रामनवमी, 1990 में आतंकी हमले में कर दिया था तबाह
Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती
Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने
MORE
Advertisement