Hip Dysplasia - DDH क्या है? वरुण धवन ने बताया बेटी लारा को थी ये गंभीर बीमारी!

सेहत
पॉपुलर पॉडकास्ट Be A Man, Yaar! में बॉलीवुड एक्टर Varun Dhawan ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए. वरुण धवन ने बताया कि उनकी बेटी को DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल या दौड़ नहीं पाती थी, जानें क्या है ये बीमारी?
हाल ही में निखिल तनेजा (Nikhil Taneja) के पॉपुलर पॉडकास्ट Be A Man, Yaar! में बॉलीवुड एक्टर Varun Dhawan ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए. इस बातचीत में उन्होंने पिता बनने के अनुभव से लेकर अपनी बेटी की सेहत तक, कई ऐसे पहलुओं पर खुलकर बात की जो हर माता-पिता के लिए भावुक कर देने वाला है. वरुण धवन ने बताया कि उनकी बेटी को DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल या दौड़ नहीं पाती थी. उन्होंने कहा कि उसका इलाज (प्रोसीजर) किया गया है और अब वह धीरे-धीरे ठीक हो रही है. (खबर अपडेट की जा रही है)