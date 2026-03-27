सेहत

Hip Dysplasia - DDH क्या है? वरुण धवन ने बताया बेटी लारा को थी ये गंभीर बीमारी!

पॉपुलर पॉडकास्ट Be A Man, Yaar! में बॉलीवुड एक्टर Varun Dhawan ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए. वरुण धवन ने बताया कि उनकी बेटी को DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह ठीक से चल या दौड़ नहीं पाती थी, जानें क्या है ये बीमारी?

Varun Dhawan

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