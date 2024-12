US Reports First Severe Bird Flu Case: अमेरिका के लुइसियाना निवासी एक व्यक्ति में बर्ड फ्लू का पहला गंभीर ह्यूमन केस दर्ज किया गया है, ऐसे में विशेषज्ञों ने एक नई महामारी की संभावना को लेकर चिंता व्यक्त की है...

US Reports First Severe Bird Flu Case

Bird Flu एक गंभीर समस्या बन चुका है, इस बीमारी नें दुनियाभर के हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है और अब इसे एक नई महामारी के संकेत (Bird Flu Outbreak USA) के तौर पर भी देखा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका (Bird Flu In US) में इस वायरस का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बुधवार को लुइसियाना (Louisiana) निवासी एक व्यक्ति में बर्ड फ्लू (Bird Flu Pandemic Risk) का पहला गंभीर ह्यूमन केस दर्ज (Bird Flu In Humans) किया गया है...

क्या कहती है रिपोर्ट

हाल ही में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है, इतना ही नहीं यह कोरोना महामारी से 100 गुना बदतर हो सकती है! इसके अलावा बर्ड फ्लू के H5N1 स्ट्रेन पर हुई एक ब्रीफिंग के दौरान विशेषज्ञों ने एक नई महामारी की संभावना को लेकर चिंता व्यक्त की थी. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगली महामारी अमेरिका (America) से आ सकती है.

अमेरिका में बर्ड फ्लू

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6 महीने पहले तक अमेरिका में 48 राज्य में 9 करोड़ से ज्यादा मुर्गियों में एवियन इन्फ्लूएंजा फैल चुका था, हाल ही में गायों में भी ये वायरस पाया गया. जिसके बाद CDC के पूर्व निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी दावा किया था कि अगली महामारी बर्ड फ्लू से ही हो सकती है.

वहीं मीडिया ब्रीफिंग में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने भी अमेरिका में H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा के तेजी से फैलने की ओर इशारा किया.

क्या है बर्ड फ्लू?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बर्ड फ्लू इन्फ्लूएंजा वायरस से होने वाला इंफेक्शन है. यह आमतौर पर पक्षियों और जानवरों से फैलता है. चिंता की बात यह है कि यह संक्रमित जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है. वहीं बर्ड फ्लू के कई वेरिएंट बेहद खतरनाक होते हैं, जिनमें से ज्यादातर एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस से इंसान संक्रमित नहीं होते हैं, केवल A(H5N1) और A (H7N9) से इंसान संक्रमित हो सकते हैं.

क्या दिखते हैं ये इसके लक्षण

इसका सबसे ज्यादा असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, इनमें पिंक आई, बुखार, थकान, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, मतली और उल्टी और दस्त आना शामिल है.

इसके अलावा यह वायरस निमोनिया, सांस लेने की समस्या, बैक्टीरियल इंफेक्शन, सेप्सिस, ब्रेन में सूजन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.

