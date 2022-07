Uric Acid Mistakes: इन गलतियों से बढ़ता है यूरिक एसिड, शौकीन हैं Beer-Non Veg के तो तुरंत करें परहेज

uric acid mistakes

डीएनए हिंदी: आजकल हर कोई यूरिक एसिड (Uric Acid) की समस्या से जूझ रहा है. शरीर में एसिड का लेवल बढ़ने से कई जगहों में दर्द होने लगता है. जैसे जोड़ों में, एड़ियों में और ऊंगलियों में भी दर्द की शिकायत (Uric Acid Pain) बढ़ जाती है.शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाने से सूजन (Swelling) भी आ जाती है. हमारी लाइफस्टाइल, खान पान इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है. कई बार हमारी खुद की गलतियों की (Uric Acid Mistakes) वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है वरना यह किडनी पर असर डाल सकती है.

क्या है यूरिक एसिड (What is Uric Acid in Hindi)

यूरिक एसिड खाद्य पदार्थों के पाचन से निकलने वाले एक प्राकृतिक अपशिष्ट उत्पाद है जिसमें प्यूरिन (Purine) होता है. जब हमारे शरीर में प्यूरिन टूटता है तो यूरिक एसिड पाया जाता है. कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च स्तर में प्यूरिन पाए जाते हैं जैसे कुछ मीट, मछली,(Non Veg) सूखे सेम, बीयर.



इसके अलावा हमारे शरीर में भी प्यूरिन बनते और टूटते हैं. जिसका सीधा असर यूरिक एसिड पर पड़ता है.अगर आपका शरीर इस यूरिक एसिड से काफी तेजी से छुटकारा पाने में असमर्थ है और शरीर में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तब ब्लड में यूरिक एसिड का निर्माण होने लगता है.

न करें ये गलतियां (Uric Acid Mistakes)

नॉन वेज खाने से (Non Veg)



इस बीमारी में हम अगर नॉन वेज खाते हैं, जैसे कई प्रकार की मछली और मीट, उससे भी यूरिक एसिड काफी बढ़ जाता है . यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है उन्हें गलती से भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए.

वजन बढ़ना (Weight Gain)



अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने की आवश्यकता है और अगर नहीं बढ़ा है तो उसपर भी ध्यान दें कि वजन ना बढ़े. यूरिक एसिड वालों के लिए वजन बढ़ना एक बड़ी समस्या है. इससे शरीर के जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है. आप जो भी खा रहे हैं उसमें ध्यान दें कि वजन बढ़ने वाली चीजें ना हों

दही और खट्टी चीजों का सेवन कम करें (Keep Away from curd and Sour food)



दही और खट्टी चीजें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती हैं. इसलिए ध्यान रहे कि रात में या फिर दिन में भी आप दही और इसकी जैसी कोई खट्टी चीज का सेवन कम करें वरना आपकी मांसपेशियों में दर्द और जकड़न होगी. इसलिए खट्टी चीजों से परहेज करें

शराब-सिगरेट (Beer, Wine and Drugs)



शराब, सिगरेट,बीयर यूरिक एसिड बढ़ने के कारणों में अहम है. इनके सेवन से शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है. मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है. इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों से परहेज रखें तभी आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में रहेगा

