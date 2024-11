हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कुछ ऐसे अनहेल्दी फूड्स की लिस्ट जारी की है, जो सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं और नियमित रूप से इनके सेवन से शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं...

Unhealthy Foods By WHO

खराब खानपान, जीवनशैली और (Bad Lifestyle) फिजिकल एक्टिविटी में कमी, ये 3 फैक्टर ही 90 फीसदी बीमारियों का कारण बनते हैं. यही वजह है कि ज्यादातर बीमारियों में डाॅक्टर खानपान, जीवनशैली और फिजिकल एक्टिविटी में सुधार करने की सलाह देते हैं. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कुछ ऐसे अनहेल्दी फूड्स (Unhealthy Foods List) की लिस्ट जारी की है, जो सेहत के लिए काफी ज्यादा (Unhealthy Food List By WHO) नुकसानदेह साबित होते हैं और नियमित रूप से इनके सेवन से शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जिसमें मोटापा, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज आदि शामिल हैं...

इन फूड्स से बना लें दूरी

अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो खानपान और जीवनशैली पर खास ध्यान दें, साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम डाइट में बहुत ही सावधानी से फूड्स को शामिल करें. आज हम आपको ऐसे ही 6 अनहेल्दी फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे WHO नहीं या बहुत कम मात्रा में खाने की सलाह देता है...

प्रोसेस्ड मीट

शुगर-स्वीटेंड ड्रिंक्स

ट्रांस फैट

वाइट साल्ट

सफेद ब्रेड

रिफाइंड अनाज

इन बातों को रखें ध्यान

स्वस्थ आहार: इसके अलावा संतुलित आहार लें जिसमें फल, सब्ज़ियां, साबुत अनाज, और कम वसा वाले या बिना वसा वाले डेयरी उत्पाद शामिल हों.

व्यायाम: इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, आप फ्लोर एक्सरसाइज, तैराकी, पैदल चलना, या घर के कुछ काम कर सकते हैं.

नियमित जांच: इसके अलावा वार्षिक शारीरिक जांच, टीकाकरण, और दांतों की सफाई स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है.

धूम्रपान न करें: धूम्रपान करने से बचें, इससे फेफड़ों के कैंसर, अन्य अंग कैंसर, हृदय रोग, और मृत्यु दर बढ़ने का खतरा होता है.

अच्छी नींद लें. हेल्दी और फिट रहने के लिए हर दिन सोने के समय की दिनचर्या का पालन करें और नींद जरूर पूरी करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

