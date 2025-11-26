FacebookTwitterYoutubeInstagram
अरुणाचल प्रदेश का क्या है इतिहास, चीन क्यों करता है इसपर अपना दावा? जानें विवाद की असली वजह

मानसिक स्वास्थ्य पर Ultra Processed Foods का असर, क्या इनसे बढ़ती है Anxiety-Depression की समस्या?

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा

गजब है ये सरकारी स्कीम! 12,500 रुपये जमा करने पर 49 लाख मिलता है ब्याज, करोड़ों लोग खुलवा चुके हैं खाता

20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

सेहत

मानसिक स्वास्थ्य पर Ultra Processed Foods का असर, क्या इनसे बढ़ती है Anxiety-Depression की समस्या?

Ultra Processed Foods And Mental Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब जीवनशैली, काम का बोझ, पारिवारिक रिश्तों में तनाव के अलावा आपकी खानपान की आदतें भी मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं. ऐसी ही एक आदत है अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन की...

Abhay Sharma

Updated : Nov 26, 2025, 10:57 PM IST

मानसिक स्वास्थ्य पर Ultra Processed Foods का असर, क्या इनसे बढ़ती है Anxiety-Depression की समस्या?

Ultra Processed Foods And Mental Health

Ultra Processed Foods And Mental Health:  हेल्दी और फिट रहने के लिए न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है. लेकिन, ज्यादातर लोग  मेंटल हेल्थ को गंभीरता से नहीं लेते हैं. लेकिन, अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो चाहकर भी आप फिट नहीं रह सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब जीवनशैली, काम का बोझ, पारिवारिक रिश्तों में तनाव के अलावा आपकी खानपान की आदतें भी मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं. 

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और मानसिक स्वास्थ्य

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डाइट में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (Ultra Processed Foods) न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक माना जाता है. बता दें कि खाने-पीने की ऐसी चीजें, जिनमें बहुत सारे केमिकल और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं उनकी गिनती अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स में की जाती है. 

यह भी पढ़ें: Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

इनमें शामिल हैं ब्रेड, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, स्नैक्स, और रेडी-टू-ईट फूड्स आदि. आज के समय में ये सभी चीजें भागदौड़ भरी जीवनशैली में कई लोगों का रूटीन बन गई हैं, क्योंकि न तो इन्हें पकाने में ज्यादा समय लगता है न ही कोई मेहनत है. इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें डाइट में शामिल करते हैं. क

कैसे मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड? 

कई स्टडी में यह पता चला है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के ज्यादा सेवन से उदासी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं. ये खराब मेंटल हेल्थ का कारण बनती हैं. डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के पीछे इस खानपान का बड़ा रोल होता है. चिंता की बात ये है कि इस तरह के फूड्स आज के समय में बिजी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं. 

बढ़ती है डिप्रेशन और एंजायटी की समस्या

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा सेवन डिप्रेशन और चिंता जैसे मेंटल इशूज के खतरे को बढ़ाते हैं.  इन फूड आइटम्स में हाई क्वांटिटी में चीनी, नमक और सैचुरेटिड फैट होते हैं और ये ब्रेन के फंक्शन को प्रभावित करते हैं. इसमें मौजूद चीनी और सैचुरेटिड फैट मूड स्विंग्स का कारण बन सकते हैं. 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब हम इन फूड आइटम्स का सेवन करते हैं तो शुरुआत में हमें एनर्जी का एहसास होता है, पर कुछ ही  समय बाद हम थका हुआ और उदास महसूस करने लगते हैं.

यह भी पढ़ें:  नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

बढ़ती हैं नींद की समस्याएं

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद चीनी और कैफीन नींद की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं. इसकी वजह से नींद की कमी चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं. इतना ही नहीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद ऑयल और अन्य तत्व शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं. ये सूजन दिमागी कामकाज को प्रभावित करती है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ाती हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 

