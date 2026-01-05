Ulcer Care: आपकी इस एक गलती से अल्सर में दवा भी नहीं करेगी काम, ठीक होने में लग जाएगा महीनों

Ulcer Recovery Tips: अल्सर में केवल दवा लेने से ही पूरी राहत मिल जाए, यह जरूरी नहीं है. अगर खानपान सही नहीं है तो दवा भी पूरा असर नहीं दिखा पाएगी. इसलिए सलाह दी जाती है कि अल्सर में दवा के साथ-साथ सही डाइट भी लें.

Ulcer Recovery Tips: पेट की अंदरुनी परत में हुए घाव को अल्सर कहते हैं, आमतौर पर यह घाव बनता है गलत खानपान, ज्यादा एसिड बनने, तनाव या लंबे समय तक गलत लाइफस्टाइल की वजह से. आमतौर पर सही दवा और खानपान व जीवनशैली में सुधार कर इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है. लेकिन, अगर आप ये एक गलती करते हैं तो इसे ठीक होने में महीनों लग सकता है.

जी हां, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस स्थिति में केवल दवा लेने से ही पूरी राहत मिल जाए, यह जरूरी नहीं है. अगर खानपान सही नहीं है तो दवा भी पूरा असर नहीं दिखा पाएगी. इसलिए सलाह दी जाती है कि अल्सर में दवा के साथ-साथ सही डाइट भी लें.

गलत खानपान से बढ़ सकती है समस्या

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब पेट में घाव होता है, तो गलत भोजन एसिड को और बढ़ा देता है. ज्यादा एसिड बनने से घाव में जलन होती है और उसे भरने में ज्यादा समय लगता है. इस स्थिति में अगर खाना हल्का, सादा और समय पर लिया जाए तो पेट को आराम मिलता है और घाव भरने की प्रक्रिया भी तेज होती है. ऐसे में अल्सर के मरीज को दिनभर के खाने पर खास ध्यान देना चाहिए.

सुबह उठते ही करें ये काम

इस कंडीशन में सुबह उठते ही खाली पेट बहुत तीखा या भारी कुछ नहीं लेना चाहिए. हल्का गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा रहता है. अगर शरीर को सूट करे तो थोड़ा सा नारियल पानी भी लिया जा सकता है. सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत अल्सर में नुकसान कर सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए. नाश्ते में दलिया एक सुरक्षित और अच्छा विकल्प है. ओट्स या पतली खिचड़ी भी ली जा सकती है. सादा ब्रेड के साथ थोड़ा सा घी ले सकते हैं. हालांकि बहुत मसालेदार पराठे या तला-भुना नाश्ता नहीं करना चाहिए.

इसके अलावा फल भी सोच-समझकर खाने चाहिए. पका केला अल्सर में फायदेमंद माना जाता है और पपीता पेट को ठंडक देता है. सेब को छीलकर खाना बेहतर रहता है. संतरा, नींबू, अनानास और कच्चे आम जैसे खट्टे फलों से फिलहाल दूरी बनानी चाहिए क्योंकि ये एसिड बढ़ाते हैं.

दोपहर के खाने में लें ये चीजें

इसके अलावा दोपहर के खाने में सादा चावल या रोटी लें. मूंग दाल या अरहर दाल हल्की होती है. लौकी, तोरी और टिंडे जैसी सब्जियां पेट के लिए अच्छी मानी जाती हैं. इस समय बहुत भारी खाना, तली हुई चीजें, अचार और ज्यादा मसालेदार सब्जी से बचना चाहिए. पेट भरकर खाना भी नुकसानदायक हो सकता है. शाम को हल्की भूख लगे तो भुना चना या मुरमुरा लिया जा सकता है. हर्बल चाय ठीक रहती है, लेकिन बिस्किट और नमकीन से बचना चाहिए. दिन में बार-बार चाय पीना नुकसान करता है और कॉफी तो अल्सर में ठीक नहीं मानी जाती है.

हल्का रखें रात का खाना

रात का खाना हमेशा हल्का रखें, खिचड़ी या सब्जी-रोटी पर्याप्त होती है. सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए. बहुत भारी, तेल-मसाले वाला भोजन, देर रात दूध पीना और खाने के तुरंत बाद लेटना अल्सर में बड़ी गलती मानी जाती है. इनपुट--आईएएनएस.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

