FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ulcer Care: आपकी इस एक गलती से अल्सर में दवा भी नहीं करेगी काम, ठीक होने में लग जाएगा महीनों

Ulcer Care: आपकी इस एक गलती से अल्सर में दवा भी नहीं करेगी काम, ठीक होने में लग जाएगा महीनों

वेनेजुएला के बाद अब ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यहां समझिए क्या है पूरा मामला

वेनेजुएला के बाद अब ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यहां समझिए क्या है पूरा मामला

Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज मिथुन वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: किस महीने से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है सबसे ताजा अपडेट

किस महीने से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है सबसे ताजा अपडेट

Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें

Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें

Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज

Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज

Homeसेहत

सेहत

Ulcer Care: आपकी इस एक गलती से अल्सर में दवा भी नहीं करेगी काम, ठीक होने में लग जाएगा महीनों

Ulcer Recovery Tips: अल्सर में केवल दवा लेने से ही पूरी राहत मिल जाए, यह जरूरी नहीं है. अगर खानपान सही नहीं है तो दवा भी पूरा असर नहीं दिखा पाएगी. इसलिए सलाह दी जाती है कि अल्सर में दवा के साथ-साथ सही डाइट भी लें.  

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 05, 2026, 09:30 PM IST

Ulcer Care: आपकी इस एक गलती से अल्सर में दवा भी नहीं करेगी काम, ठीक होने में लग जाएगा महीनों

Ulcer Recovery Tips

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ulcer Recovery Tips: पेट की अंदरुनी परत में हुए घाव को अल्सर कहते हैं, आमतौर पर यह घाव बनता है गलत खानपान, ज्यादा एसिड बनने, तनाव या लंबे समय तक गलत लाइफस्टाइल की वजह से. आमतौर पर सही दवा और खानपान व जीवनशैली में सुधार कर इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है. लेकिन, अगर आप ये एक गलती करते हैं तो इसे ठीक होने में महीनों लग सकता है.

जी हां, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस स्थिति में केवल दवा लेने से ही पूरी राहत मिल जाए, यह जरूरी नहीं है. अगर खानपान सही नहीं है तो दवा भी पूरा असर नहीं दिखा पाएगी. इसलिए सलाह दी जाती है कि अल्सर में दवा के साथ-साथ सही डाइट भी लें. 

गलत खानपान से बढ़ सकती है समस्या 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब पेट में घाव होता है, तो गलत भोजन एसिड को और बढ़ा देता है. ज्यादा एसिड बनने से घाव में जलन होती है और उसे भरने में ज्यादा समय लगता है. इस स्थिति में अगर खाना हल्का, सादा और समय पर लिया जाए तो पेट को आराम मिलता है और घाव भरने की प्रक्रिया भी तेज होती है. ऐसे में अल्सर के मरीज को दिनभर के खाने पर खास ध्यान देना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह

सुबह उठते ही करें ये काम 

इस कंडीशन में सुबह उठते ही खाली पेट बहुत तीखा या भारी कुछ नहीं लेना चाहिए. हल्का गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा रहता है. अगर शरीर को सूट करे तो थोड़ा सा नारियल पानी भी लिया जा सकता है. सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत अल्सर में नुकसान कर सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए. नाश्ते में दलिया एक सुरक्षित और अच्छा विकल्प है. ओट्स या पतली खिचड़ी भी ली जा सकती है. सादा ब्रेड के साथ थोड़ा सा घी ले सकते हैं. हालांकि बहुत मसालेदार पराठे या तला-भुना नाश्ता नहीं करना चाहिए. 

इसके अलावा फल भी सोच-समझकर खाने चाहिए. पका केला अल्सर में फायदेमंद माना जाता है और पपीता पेट को ठंडक देता है. सेब को छीलकर खाना बेहतर रहता है. संतरा, नींबू, अनानास और कच्चे आम जैसे खट्टे फलों से फिलहाल दूरी बनानी चाहिए क्योंकि ये एसिड बढ़ाते हैं. 

दोपहर के खाने में लें ये चीजें 

इसके अलावा दोपहर के खाने में सादा चावल या रोटी लें. मूंग दाल या अरहर दाल हल्की होती है. लौकी, तोरी और टिंडे जैसी सब्जियां पेट के लिए अच्छी मानी जाती हैं. इस समय बहुत भारी खाना, तली हुई चीजें, अचार और ज्यादा मसालेदार सब्जी से बचना चाहिए. पेट भरकर खाना भी नुकसानदायक हो सकता है. शाम को हल्की भूख लगे तो भुना चना या मुरमुरा लिया जा सकता है. हर्बल चाय ठीक रहती है, लेकिन बिस्किट और नमकीन से बचना चाहिए. दिन में बार-बार चाय पीना नुकसान करता है और कॉफी तो अल्सर में ठीक नहीं मानी जाती है. 

हल्का रखें रात का खाना

रात का खाना हमेशा हल्का रखें, खिचड़ी या सब्जी-रोटी पर्याप्त होती है. सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए. बहुत भारी, तेल-मसाले वाला भोजन, देर रात दूध पीना और खाने के तुरंत बाद लेटना अल्सर में बड़ी गलती मानी जाती है. इनपुट--आईएएनएस. 

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: किस महीने से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है सबसे ताजा अपडेट
किस महीने से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है सबसे ताजा अपडेट
Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें
Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
Numerology: महाभारत के किस किरदार जैसे हैं आप? आपकी जन्मतिथि में छिपा है इसका राज
CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी
CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी
Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह
Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 5 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mirror Vastu: घर की इस दिशा में लगा है आईना? तुरंत हटा दें, वरना कभी नहीं दूर होगी पैसों की तंगी
Mirror Vastu: घर की इस दिशा में लगा है आईना? तुरंत हटा दें, वरना कभी नहीं दूर होगी पैसों की तंगी
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
MORE
Advertisement