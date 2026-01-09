Typhoid Myths vs Facts: टाइफाइड से जुड़े आम मिथक, जिनकी वजह से इलाज में होती है देरी

Typhoid Myths: टाइफाइड एक ऐसी बीमारी, जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है. दूषित खाना और पानी के जरिए ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है. आज भी ये बीमारी लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. इसको लेकर लोगों के बीच कई मिथक भी फैले हुए हैं, जो अक्सर इलाज में देरी की वजह बन जाती है.

Typhoid Myths vs Facts: टाइफाइड एक ऐसी बीमारी, जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है. इसके पीछे की बड़ी वजह दूषित खाना और पानी है, जिसके जरिए ये बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है. आज भी ये बीमारी लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. इसको लेकर लोगों के बीच कई मिथक भी फैले हुए हैं, जो अक्सर इलाज में देरी की वजह बन जाती है.

टाइफाइड को लेकर फैले मिथक लोगों को समय पर इलाज से दूर कर देती हैं. लेकिन, इस स्थिति में सही समय पर पहचान और इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है. आइए जानें ऐसे ही कुछ मिथकों के बारे में...

साफ घरों में टाइफाइड की समस्या नहीं होता है?

ऐसा माना जाता है कि साफ घरों या आसपास का इलाका अगर साफ हो तो टाइफाइड नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बीमारी का सीधा संबंध सिर्फ घर की सफाई से नहीं है. बल्कि दूषित पानी, कच्ची सब्जियां, बाहर का खाना या बर्फ भी इंफेक्शन की वजह बन सकते हैं. ऐसे में आपका घर चाहे कितना भी साफ क्यों न हो, आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा- बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर

क्या हमेशा ही तेज बुखार होता है?

टाइफाइड को लेकर एक आम गलतफहमी यह है कि टाइफाइड हमेशा बहुत तेज बुखार से ही शुरू होता है. पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टाइफाइड की शुरुआत हल्के बुखार, सिरदर्द, कमजोरी या पेट की परेशानी से भी हो सकती है. इस कंडीशन में आमतौर पर शुरुआती लक्षण सामान्य लगने की वजह से लोग इसे वायरल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

भूख ठीक है, तो टाइफाइड नहीं है?

एक दूसरा मिथक यह है कि अगर भूख ठीक से लग रही है तो इसका मतलब है कि आपको टाइफाइड नहीं है. लेकिन, हर मरीज में इस स्थिति में भूख खत्म होना जरूरी नहीं है. खासतौर से बच्चों और युवाओं में शुरुआती दिनों में बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं लगती, लेकिन अंदर ही अंदर इंफेक्शन बढ़ता रहता है. इस स्थिति में इसके लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है.

बुखार उतरते ही एंटीबायोटिक खाना बंद कर देना चाहिए?

इसके अलावा एक और खतरनाक मिथक यह है कि बुखार उतरते ही एंटीबायोटिक बंद कर देना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा करना बेहद नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि अधूरा इलाज बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म नहीं करता और इस वजह से बीमारी दोबारा लौट सकती है. इस स्थिति में दवाओं का असर भी कम हो सकता है.

इन बातों का ध्यान रखें मरीज

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टाइफाइड से बचाव के लिए सिर्फ दवाओं पर भरोसा काफी नहीं होता है. इस स्थिति में साफ पानी पीना, खाने में सावधानी, सही समय पर जांच और पूरा इलाज बेहद जरूरी है. इसके अलावा अगर आपको लगातार बुखार या टाइफाइड जैसे लक्षण दिखें तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है.