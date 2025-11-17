Type 2 Diabetes Symptoms: बुजुर्गों से लेकर युवाओं भी दिखें ये लक्षण तो हो जाये अलर्ट, टाइप 2 डायबिटीज का हो सकता है संकेत

डायबिटीज उन घातक बीमारियों में से एक है, जो एक बार शरीर में घुसने के बाद जिंदगी भर खत्म नहीं होती. इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है. इसे साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बढ़ने पर ही व्यक्ति को इसका पता लगाता है.

टाइप 2 डायबिटीज़ (T2D) को लंबे समय से 45 से ज्यादा उम्र और बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली स्थिति माना जाता रहा है. हालांकि, अब युवा वयस्कों में भी इसका निदान बढ़ रहा है. चूंकि शुरुआती चरणों में लक्षण अक्सर हल्के या "छिपे" होते हैं, इसलिए यह स्थिति कई सालों तक पता नहीं चल पाती, जब निदान में देरी होती है, तो न्यूरोपैथी, किडनी की बीमारी और हार्ट डिजीज संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है. यह आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है. ऐसी स्थिति में इन लक्षणों को दिखने पर ही सचेत हो जाये.

धीमी शुरुआत

टाइप 1 डायबिटीज़ के विपरीत, जो तेज़ी से बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज़ धीरे-धीरे बढ़ता है. शुरुआती बदलाव सूक्ष्म होते हैं और इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा मानकर आसानी से नज़रअंदाज़ किया जा सकता है.

जीवनशैली कारकों के साथ ओवरलैप

थकान, चिड़चिड़ापन या वजन बढ़ने जैसे लक्षण अक्सर किसी अंतर्निहित चिकित्सा समस्या के बजाय तनाव, नींद की कमी या व्यस्त दिनचर्या के कारण होते हैं.

जागरूकता की कमी

कई युवा वयस्क और यहां तक कि कुछ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी मधुमेह को बढ़ती उम्र से जोड़ते हैं. नतीजतन, पारिवारिक इतिहास, अधिक वज़न या निष्क्रिय आदतों जैसे जोखिम कारकों को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है.

लगातार प्यास (पॉलीडिप्सिया)

रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज मूत्र में पानी खींच लेता है, जिससे निर्जलीकरण होता है. इससे लगातार प्यास लगती है, जो पर्याप्त पानी पीने के बाद भी कम नहीं होती.

बार-बार पेशाब आना (पॉलीयूरिया)

रात में कई बार पेशाब करने की आवश्यकता होना या दिन में 10-15 बार बाथरूम जाना.

अनपेक्षित वजन घटना

जब कोशिकाओं को ग्लूकोज़ नहीं मिल पाता, तो शरीर ऊर्जा के लिए वसा और मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है. बिना डाइटिंग के कुछ हफ़्तों में 5 से 10 किलो वज़न कम होना एक ख़तरे की घंटी है.

थकान या लो एनर्जी

कोशिकाएं ग्लूकोज का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में असमर्थ होती हैं, इसलिए न्यूनतम प्रयास भी थका देने वाला लग सकता है.

धुंधला दिखना

हाई ब्लड शुगर आंखों के लेंस में तरल पदार्थ खींचती है, जिससे विकृत या अस्थिर दृष्टि, निकट या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है.

धीरे-धीरे ठीक होने वाले घाव या बार-बार होने वाले संक्रमण

खराब रक्त संचार और कम प्रतिरक्षा के कारण घाव को ठीक होने में एक सप्ताह से अधिक समय लग सकता है या संक्रमण बार-बार लौट सकता है.

मनोदशा में परिवर्तन या चिड़चिड़ापन

ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव मस्तिष्क रसायन विज्ञान को बदल सकता है, जिससे असामान्य मनोदशा, चिंता या अवसाद की भावना पैदा हो सकती है.

