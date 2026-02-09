FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

T-20 विश्व कप में भारत-पाक मैच पर बड़ी खबर, भारत के साथ T-20 मैच खेलेगा पाकिस्तान. ICC और PCB की बैठक के बाद फैसला. 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मुकाबला. | पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग सिरे से खारिज, भारत से द्विपक्षीय सीरीज की मांग खारिज, भारत-पाक-बांग्लादेश सीरीज की मांग खारिज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से मांग की थी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

लेबर कोड्स से बदली भारत में जॉब मार्केट की दिशा, छोटे शहरों में दिख रहे हैं नए नौकरी के अवसर

Diabetes Management: डायबिटीज में सिर्फ दवा काफी नहीं! एक्सपर्ट ने बताया कितना अहम है लाइफस्टाइल का रोल

Diabetes Management: डायबिटीज में सिर्फ दवा काफी नहीं! एक्सपर्ट ने बताया कितना अहम है लाइफस्टाइल का रोल

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

Ranji Trophy 2026: जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को हराकर रचा इतिहास, रणजी के इतिहास में पहली बार किया ये कारनामा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम

Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 

इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!

Homeसेहत

सेहत

Diabetes Management: डायबिटीज में सिर्फ दवा काफी नहीं! एक्सपर्ट ने बताया कितना अहम है लाइफस्टाइल का रोल

Diabetes Management: दवाइयों, जीवनशैली में बदलाव और डॉक्टर की नियमित निगरानी से टाइप-2 डायबिटीज बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है. हालांकि, हर मरीज पर इसका असर अलग-अलग हो सकता है. आइए जानें इसके बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 09, 2026, 07:46 PM IST

Diabetes Management: डायबिटीज में सिर्फ दवा काफी नहीं! एक्सपर्ट ने बताया कितना अहम है लाइफस्टाइल का रोल

Diabetes Lifestyle Management-

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Diabetes Lifestyle Management- पूरी दुनिया में बढ़ते मोटापे, फैटी लीवर और टाइप-2 डायबिटीज ने एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है, बता दें कि  टाइप 2 डायबिटीज ऐ एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, इस स्थिति में शरीर में ब्लड शुगर का स्तर लगातार बढ़ा रहता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, समय के साथ बढ़ी हुई शुगर दिल, किडनी, नसों और आंखों जैसे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दवाइयों, जीवनशैली में बदलाव और डॉक्टर की नियमित निगरानी से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है. क्योंकि हर मरीज पर इसका असर अलग-अलग हो सकता है. कई बार लोग दवा भी खाते हैं,फिर भी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं हो पता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे आपकी जीवनशैली जिम्मेदार हो सकती है. 

क्या है एक्सपर्ट की राय?

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में इंटीग्रेटिव लाइफस्टाइल एक्सपर्ट ल्यूक कुटिन्हो ने बताया कि “फाउंडेशनल मेडिसिन” के आधार पर अपनाई गई जीवनशैली की आदतें यह तय करती हैं कि टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे लोग एक ही इलाज पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों देते हैं. ल्यूक कुटिन्हो ने अपनी पोस्ट में 2 ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, दोनों एक जैसी दवाइयां लेते हैं और दोनों का ब्लड शुगर लेवल भी समान होता है, लेकिन समय के साथ उनकी सेहत के नतीजे काफी अलग हो जाते हैं. 

पहले व्यक्ति की जीवनशैली

एक्सपर्ट के मुताबिक, पहला व्यक्ति अस्वस्थ जीवनशैली अपनाता है. वह देर रात तक जागता है, जल्दी-जल्दी या खराब क्वालिटी का खाना खाता है, हमेशा तनाव में रहता है और बहुत कम शारीरिक गतिविधि करता है. कुछ महीनों बाद, भले ही रिपोर्ट्स सामान्य दिखें, लेकिन शरीर अंदर से थका हुआ, भारी और सूजन से भरा हुआ महसूस करने लगता है. ऐसे में नई दवाइयां जोड़नी पड़ती हैं और दवाओं की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है. 

दूसरे व्यक्ति की जीवनशैली 

दूसरा व्यक्ति थोड़ा कठिन लेकिन सोच-समझकर अपनाया गया रास्ता चुनता है, वह दवाइयों की अहमियत समझता है, लेकिन साथ-साथ अपनी रोज़मर्रा की आदतों पर भी काम करता है. वह तनाव को नजरअंदाज करने के बजाय उसे संभालने की कोशिश करता है, अच्छी नींद को प्राथमिकता देता है, खान-पान सुधारता है और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करता है. 

यह भी पढ़ें: Lifestyle or Hypertension: हाइपरटेंशन का मरीज बना देंगी ये अनहेल्दी आदतें, ऐसे दें इस 'साइलेंट किलर' बीमारी को मात

समय के साथ दिखने लगते हैं अच्छे नतीजे

कुटिन्हो के मुताबिक, इस तरह की जीवनशैली अपनाने से समय के साथ अच्छे नतीजे दिखने लगते हैं, शरीर की सूजन कम होती है, ऊर्जा बढ़ती है और ब्लड शुगर ज्यादा स्थिर रहने लगता है. उनका कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि डायबिटीज अचानक खत्म हो गई है, बल्कि अब शरीर ऐसे माहौल में काम कर रहा है जो खुद को ठीक करने में मदद करता है. डायबिटीज की दवाओं और इंसुलिन के अलावा मजबूत जीवनशैली की नींव दवाओं को बेहतर काम करने में मदद करती है और सेहत सुधारती है. 

इन बातों का रखें ध्यान

पोषण- डायबिटीज में कार्ब्स पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि खाने की क्वालिटी, मात्रा और समय अहम है. दाल-चावल, रोटी या इडली नुकसानदेह नहीं, असली कारण ज्यादा कैलोरी, कम एक्टिविटी, तनाव, प्रोसेस्ड फूड और कम नींद हैं.

खाने का क्रम- इसके अलावा पहले सब्जी और फाइबर, फिर प्रोटीन-फैट और अंत में कार्ब्स लेने से शुगर स्पाइक कम होता है.

देर रात खाना बंद करें- डिनर और नींद के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें.

एक्टिव रहें- मांसपेशियां शुगर को बेहतर इस्तेमाल करती हैं, जिससे इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है.

खाने के बाद टहलना- 10 मिनट की वॉक शुगर कंट्रोल में मदद करती है.

इसके अलावा तनाव कम करना, अच्छी नींद, योग, सही टेस्ट, धूम्रपान-शराब से दूरी और पेट की चर्बी घटाना भी जरूरी है. कुटिन्हो कहते हैं कि सही मार्गदर्शन और अनुशासन से टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल, और कई मामलों में उलटा भी किया जा सकता है. 
 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement