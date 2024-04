मां बनने के बाद कमजोर हुई Rubina Dilaik की याददाश्त, जानें क्यों डिलीवरी के बाद महिलाओं को होती है ये समस्या

कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद कमजोर याददाश्त की समस्या का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है और इससे बचाव कैसे करें...

टीवी की फेमस एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) पिछले साल नवंबर 2023 में दो जुड़वा बेटियों (Rubina Dilaik Twins Baby) की मां बनी थीं, उन्हें मां बनने का यह सौभाग्य शादी के करीब 5 साल बाद मिला. हाल ही में एक पॉडकास्ट में रुबीना नें मां बनने के बाद का अनुभव साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनकी याददाश्त (Memory Loss) पहले से काफी कमजोर हो गई है.

रूबीना ने बताया कि मुझे अब ये तक याद नहीं रहता कि मैंने कब किस बेबी को दूध पिलाया है. इसलिए अब मैं अपने पास एक डायरी रखती हूं और उसमें नोट करती हूं कि मैंने किसे पहले दूध पिलाया है. आइए जानते हैं क्यों महिलाओं को डिलीवरी के बाद कमजोर याददाश्त की समस्या का सामना करना पड़ता है...

मॉमनेसिया क्या है? (What Is Momnesia)

दरअसल, करीब 50 से 70 फीसदी महिलाओं को डिलीवरी के बाद मॉमनेसिया नामक (Momnesia After Delivery) स्थिति से गुजरना पड़ता है, इस स्थिति में महिलाओं को चीजों को याद रखने में दिक्कत महसूस होती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब किसी सामान्य व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती है तो उसे एमनेसिया कहा जाता है, वैसे ही जब किसी महिला को मां बनने के बाद चीजों को याद रखने में परेशानी महसूस होती है तो उस स्थिति को मेडिकल की भाषा में मॉमनेसिया कहा जाता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये समस्या कुछ समय के लिए महिलाओं को होती है और फिर धीरे-धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती है. हालांकि मॉमनेसिया होने का कारण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हर महिला को जानकारी होना जरूरी है.

मॉमनेसिया होने का कारण (Momnesia Causes)

स्टेस लेवल का बढ़ना- मां बनने के बाद कई महिलाओं का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिससे उनका दिमाग थकने लगता है और चीजों को याद रखने में मुश्किल होने लगती है.

नींद पूरी की कमी- मां बनने के बाद महिलाओं को बच्चों के जगाने और उनको दूध पिलाने के लिए रात-रात भर जगना पड़ता है, ऐसे में नींद पूरी न होने के कारण महिलाओं को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है.

हार्मोनल बदलाव के कारण- डिलीवरी के बाद महिलाओं के हार्मोन नॉर्मल स्थिति में आ रहे होते हैं, जिससे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है और महिलाओं को चीजों को याद रखने में परेशानी होती है.

खान-पान के कारण- इसके अलावा डिलीवरी के ठीक बाद जब आप शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं दे पाती हैं तो इससे मस्तिष्क का कार्य प्रभावित होता है.

कैसे करें बचाव (Momnesia Treatment)

तनाव से रहें दूर

पर्याप्त नींद लें

पौष्टिक डाइट लें

संगीत सुनें

दूसरों की मदद लें

Disclaimer: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है. इस पर अमल करने से पहले अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.

