Homeसेहत

सेहत

Yoga For Stress Relief: चिंता, तनाव और थकान होगी मिनटों में गायब, इस योगासन को बना लें रूटीन का हिस्सा

Yoga For Stress Relief: आज हम आपको इन्हीं में से एक ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो चिंता, तनाव और थकान जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकता है.

Abhay Sharma

Updated : Dec 09, 2025, 07:29 PM IST

Yoga For Stress Relief: चिंता, तनाव और थकान होगी मिनटों में गायब, इस योगासन को बना लें रूटीन का हिस्सा

Yoga For Stress Relief: हेल्दी लाइफस्टाइल और बीमारियों से दूर रहने के लिए आमतौर पर हेल्थ एक्सपर्ट योगा करने की भी सलाह देते हैं. अलग-अलग योगासन अलग बीमारियों, शरीर की समस्याओं को दूर रखने में मदद करते हैं. आज हम आपको इन्हीं में से एक ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो चिंता, तनाव और थकान जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकता है.

इतना ही नहीं, यह पाचन को बेहतर बनाता है और कमर व जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं 'त्रिकोणासन' की. आइए जानें कैसे करें त्रिकोणासन, किन समस्याओं से मिलेगा इससे छुटकारा... 

त्रिकोणासन

यह एक ऐसा योगासन है, जिसे कम समय में किया जा सकता है और जिसको करने से कई सारे लाभ भी मिलते हैं. इस योगासन को नियमित करने से मांसपेशियां लचीली होती हैं और रक्त संचार बेहतर होता है. रोजाना अभ्यास करने से शरीर को दाएं और बाएं तरफ स्ट्रेच मिलता है, जिससे पीठ, हाथों और पैरों की मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ती है. 

यह भी पढ़ें: Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?

आयुष मंत्रालय के अनुसार, त्रिकोणासन एक ऐसा योगासन है जो शरीर को लचीला, संतुलित और शक्तिशाली बनाता है. साथ ही, यह पाचन को बेहतर बनाता है और कमर व जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.

कैसे करें ये योगासन?

इसको करने के लिए योगा मैट पर दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पर फैलाएं. दाएं पैर को 90 डिग्री बाहर की ओर घुमाएं और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें. अब दोनों हाथों के कंधों को सीधे फैलाएं और अपनी हथेलियों को नीचे की ओर रखें. धीरे-धीरे दाईं ओर झुकें और दाहिने हाथ से दाएं पैर या टखने को छूने का प्रयास करें. बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर रखें. इस स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक रहें. सांस सामान्य रखें. फिर धीरे से ताड़ासन में वापस आएं. इसी प्रक्रिया को बाईं ओर दोहराएं.

क्या हैं इसके फायदे?

इसे करते समय हाथ, पैर और रीढ़ एक त्रिकोण बनाते हैं, और यह तनाव कम करने में भी मददगार है, लेकिन स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी स्थितियों में सावधानी बरतनी चाहिए. त्रिकोणासन एक ऐसी अभ्यास क्रिया है जिसके नियमित अभ्यास से वजन नियंत्रित होता है. साथ ही, तनाव और चिंता भी कम होती है, यह साथ ही संतुलन और एकाग्रता में भी वृद्धि करता है. त्रिकोणासन के नियमित अभ्यास से शरीर की एनर्जी बढ़ती है. हालांकि, इसके अभ्यास में कई सावधानी भी बरतने की सलाह दी जाती है. इनपुट --आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

