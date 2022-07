ये 3 चीजें यूरिक एसिड को कर देंगी शरीर से बाहर

डीएनए हिंदी: How To Control High Uric Acid: जब भी खून (Blood) में गंदा यूरिक एसिड (Uric Acid) बढ़ने लगता है तो जोड़ों (Joints) पर इसका असर सबसे पहले नजर आता है. जोड़ों में अकड़न, सूजन और दर्द (Joint stiffness, swelling and pain) के साथ ही उठने बैठने में दिक्कत जैसी कई तरह की समस्‍याएं होने लगती हैं. हाई यूरिक एसिड किडनी (Kidney) पर भी इफेक्‍ट डालता है.

अगर आपको जोड़ों से जुड़ी (Joints Related) कोई भी‍ दिक्‍कत हो रही हो तो तुरंत अपने यूरिक एसिड (Uric acid) की जांच कराएं और कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज (Ayurvedic Home Remedies) लेना शुरू कर दें. यहां आपको किचन (Kitchen) में मौजूद रहने वाली सस्‍ती सी सब्‍जी (Vegetables) के बारे में बताएंगे जो तेजी से आपके खून से गंदगी (Dirt in Blood) को सोख कर उसे यूरिन (Urine) के जरिए शरीर से बाहर निकाल देंगी.

Uric Acid के लिए बेहद कारगर Home Remedies

प्याज में है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का गुण: विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ,फास्फोरस और फोलेट जैसे गुणों से भरा प्‍यार एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और यही कारण है कि ये खून में घुल चुके यूरिक एसिड को आसानी से बाहर निकालने का काम करता है. इसे कच्‍चा खाने से ज्‍यादा फायदे मिलते हैं. रफेज की मात्रा भी प्‍याज में अधिक होती है और ये खून से गंदे यूरिक एसिड को सोख लेता है.

प्याज के अन्य फायदे: प्याज डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता और हड्डियों को मजबूत बनाता है. इसमें मौजूद पोटेशियम बीपी को भी कंट्रोल करने में मददगार होता है.

कच्‍चा लहसुन खाने की डाल लें आदत: कच्‍चा लहसुन न केवल हाई कोलेस्‍ट्राॅल का रामबाण इलाज है, बल्‍क‍ि ये हाई यूरिक एसिड को भी तेजी से कम करता है. लहुसन में एलिसिन तत्‍व होता है जो खून से वसा और गंदगी दोनों ही बाहर करता है. लहसुन में एंटी-फंगल, एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो कई तरह के रोगों से बचाते हैं. लहसुन कई तरह के इंफेक्शन से बचाता है. इसमें फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, कॉपर, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन आदि पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं.

अदरक का रस पीना करें शुरू: अदरक सूजन और दर्द को कम करता है. इसका रस रोज सुबह पीना शुरू कर दें तो ये तेजी से यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देगा. चाहें तो आप इसका प्रयोग काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं. इसका लेप भी जोड़ों के दर्द को कम करता है.

तो अपने किचन में मौजूद इन चीजों को किसी न किसी रूप में जरूर अपनी डाइट का हिस्‍सा बना लें. यूरिक एसिड से लेकर डायबिटीज, बीपी और कोलेस्‍ट्रॉल तक रहेंगे कंट्रोल.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)



