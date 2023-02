Uric Acid Remedy: 1 हफ्ते में ब्लड में जमा यूरिक एसिड होगा बाहर, बस सुबह उठने के साथ खाएं ये 5 भीगी चीजें

Uric Acid Remedy: 1 हफ्ते में ब्लड में जमा यूरिक एसिड होगा बाहर

डीएनए हिंदीः पैर, पैर की उंगलियों और जोड़ों के बीच जमा क्रिस्टलनुमा यूरिक एसिड बेहद खतरनाक होता हौ और इसे कम करने के लिए दवाएं भी बहुत काम नहीं कर पाती हैं. इसलिए डाइट में प्यूरीन वाली चीजों से बचने के साथ कुछ होम रेमेडी को भी आजमाना चाहिए. यहां आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहें है जिन्हें अगर आपने रोज भीगों कर खाना शुरु कर दिया तो आपके खून ही नहीं हड्डियों में जमा यूरिक एसिड एक हफ्ते में ही बाहर आने लगेगा.

प्यूरीन वो यौगिक है जो कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और जैसे ही शरीर प्यूरीन को तोड़ता है, यह यूरिक एसिड पैदा करता है. प्यूरीन युक्त खाद्य पदार्थों के चयापचय की प्रक्रिया बहुत अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन करती है, जिससे गाउट या आर्थराइटिस का खतरा बढ़ता है. तो चलिए यूरिक एसिड को खत्म करने वाली अचूक औषधि के साथ ये भी जान लें कि प्यूरीन बढ़ाने वाले ये फूड हैं कौन से जो सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बनाते हैं.

उच्च प्यूरीन सामग्री वाले खाद्य पदार्थ:

टूना, झींगा, केकड़ा और झींगा मछली

शराब, बीयर

उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ, जैसे कि बेकन, डेयरी उत्पाद और लाल मांस

ऑर्गन मीट, जैसे लिवर और स्वीटब्रेड

शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ

तो चलिए किन चीजों को भीगो कर खाना यूरिक एसिड करेगा कंट्रोल

मेथी निकालेगी जोड़ों के बीच जमा यूरिक एसिड-Fenugreek contro uric acid

भीगे हुए मेथी के बीज प्रोटीन, टोटल लिपिड, ऊर्जा, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटैशियम, जिंक, मैंगनीज, विटामिन सी, विटामिन बी, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट आदि से भरे होते हैं और इसमे मौजूद डाओस्जेनिन नामक यौगिक यूरिक एसिड से लेकर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और कई और तरह की बीमारी में काम आता है. रात भर भीगी मेथी या इसके हरे पत्ते की सब्जी कुछ भी जरूर खाएं.

अखरोट से करें यूरिक एसिड कंट्रोल - Walnut Control Uric Acid

अखरोट में मौजूद ओमेगा -3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ब्लड में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करते हैं. नियमित रूर से अखरोट का सेवन करते हैं, तो इससे काफी हद तक यूरिक एसिड कंट्रोल होगा.

ब्राजील नट से कंट्रोल करें यूरिक एसिड - Brazil Nut For Uric Acid

यूरिक एसिड में दवा की तरह ब्राजील नट्स काम करते हैं. यह सेलेनियम का काफी अच्छा स्त्रोत होता है, जो आपके ब्लड में यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल करने में प्रभावी साबित हो सकता है. इसके अलावा नियमित रूप से ब्राजील नट्स का सेवन करने से आप हार्ट डिजीज, थायराइड और शरीर में होने वाली सूजन को कम कर सकते हैं.

अलसी का करें सेवन - Flaxseed For Uric Acid

अलसी के सेवन से आप अपने शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकते हैं. इसमें मौजूद गुण जोड़ों में सूजन, दर्द, लालिमा को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं. इसके साथ ही नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपके ब्लड में यूरिक एसिड का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है.

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए खाएं बादाम - Almond Control Your Uric Acid

बादाम में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल कर सकते हैं. दरअसल, बादाम में मौजूद फाइबर, कैल्शियम, विटामिन के, मैग्नीशियम, प्रोटीन, कॉपर और जिंक आपके ब्लड को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे यूरिक एसिड के स्तर को कम किया जा सकता है. नियमित रूप से इसके सेवन से आप जोड़ों में दर्द, सूजन और लालिमा की परेशानी को कम कर सकते हैं.

कैसे और कब खाएं ये चीजेंः How and when to eat these things

मेथी और फ्लेक्स सीड को बराबर मात्रा में आधा चम्मच ले, फिर इसमे दो बादाम, दो अखरोट और दो ब्राजील नट लेकर सभी चीजों को एक साथ रात में पानी में भीगो दें और अगले दिन सुबह चबा-चबा कर इन चीजों को खा लें और इसके पानी को पी लें. 1 हफ्ते में ही आपको अपना यूरिक एसिड का लेवर घटा हुआ दिखेगा.

