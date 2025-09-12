Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

Remedies to Get Rid of Tooth Sensitivity: लोगों के दांतों में झनझनाहट होना एक आम समस्या है. कई लोग अक्सर इस समस्या को झेलते हैं. अगर आपके दांतों में झनझनाहट हो रही है तो इसे इन देसी नुस्खों से दूर कर सकते हैं.

Tooth Sensitivity Treatment at Home: अगर ठंडा-गर्म खाने-पीने पर दांतों में तेज झनझनाहट महसूस होती है तो यह कमजोर दांतों के कारण हो सकता है. यह दांतों की सेंसिटिविटी होती है. दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या आजकल काफी आम हो गई है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, दांतों की ऊपरी परत घिस जाने के कारण तापमान सीधा दांतों के अंदरूनी हिस्से पर असर करता है. अगर दांतों में दर्द और झनझनाहट से परेशान हैं तो इन उपायों को अपना सकते हैं.

दांतों की झनझनाहट दूर करने के लिए उपाय (Tooth Sensitivity Remedies)

लौंग का तेल

दांतों की सेंसिटिविटी को दूर करने के लिए लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप रूई को तेल में भिगोंकर दांतों के ऊपर लगाएं. इससे झनझनाहट से राहत मिलेगी. दिन में दो-तीन बार इस उपाय को कर सकते हैं.

नमक का पानी

दांतों की झनझनाहट को दूर करने के लिए नमक के पानी से कुल्ला कर सकते हैं. इससे मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालें इसके बाद 30 सेकंड तक मुंह में पानी रखकर कुल्ला करें. आप ऐसे दो से तीन बार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - धुंधली होती नजर के पीछे कहीं मोतियाबिंद तो नहीं? कैटरैक्ट के ये 6 लक्षण जान लें

सरसों का तेल और सेंधा नमक

सेंधा नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल कर आप आसानी से दांतों की झनझनाहट को कम कर सकते हैं. इसके लिए सरसों के तेल में नमक मिक्स करके मसूड़ों और दांतों पर मालिश करें. ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा.

नारियल का तेल

नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग कर आप इस समस्या को मात दे सकते हैं. इसके लिए नारियल के तेल को मुंह में डालकर रखें और कुल्ला कर दें. ऐसा करने से पीलापन, प्लाक और कैविटी को साफ कर सकते हैं.

लहसुन का इस्तेमाल

आप लहसुन का इस्तेमाल दांतों की झनझनाहट को दूर करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए लहसुन की कली को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे दांतों पर लगाएं और फिर कुल्ला कर लें. इन उपायों को करने से आपकों फायदा मिलेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.