Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

Nepal Famous Food: मोमो के अलावा नेपाल के ये 5 डिशेज भी हैं फेमस, जिन्हें खा कर आप भी हो जाएंगे दीवाने

कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

मोहब्बत और प्यार की तलाश की इमोशनल कहानी है 'लव इन वियतनाम', जानें 'मैडोना इन ए फर कोट' नॉवेल पर बेस्ड ये मूवी क्यों देंखें

Mangal Gochar 2025: 13 सितंबर को मंगल ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों पर टूटेगा संकट, हो जाएं सतर्क

नेपाल में अंतरिम सरकार पर कोई फैसला नहीं, क्या सुशीला कार्की बनेंगी पहली महिला प्रधानमंत्री?

सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिलवाई पद और गरिमा की शपथ

टेक्सास के डलास मोटल में वॉशिंग मशीन के विवाद में भारतीय व्यक्ति का सिर कलम, आरोपी गिरफ्तार

Karwa Chauth Date: करवा चौथ व्रत किस दिन रखा जाएगा है? यहां जानें पूजा विधि और मुहूर्त के साथ चंद्रोदय का सटीक समय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

Nepal Famous Food: मोमो के अलावा नेपाल के ये 5 डिशेज भी हैं फेमस, जिन्हें खा कर आप भी हो जाएंगे दीवाने

मोमो के अलावा नेपाल के ये 5 डिशेज भी हैं फेमस, जिन्हें खा कर आप भी हो जाएंगे दीवाने

कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

कौन हैं वो Nepo Kids जिनके खिलाफ भड़का नेपाल का Gen Z, सबके नाम आए सामने

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे

Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें

Homeसेहत

सेहत

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

Remedies to Get Rid of Tooth Sensitivity: लोगों के दांतों में झनझनाहट होना एक आम समस्या है. कई लोग अक्सर इस समस्या को झेलते हैं. अगर आपके दांतों में झनझनाहट हो रही है तो इसे इन देसी नुस्खों से दूर कर सकते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 12, 2025, 12:39 PM IST

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत

Tooth Sensitivity Treatment

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Tooth Sensitivity Treatment at Home: अगर ठंडा-गर्म खाने-पीने पर दांतों में तेज झनझनाहट महसूस होती है तो यह कमजोर दांतों के कारण हो सकता है. यह दांतों की सेंसिटिविटी होती है. दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या आजकल काफी आम हो गई है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, दांतों की ऊपरी परत घिस जाने के कारण तापमान सीधा दांतों के अंदरूनी हिस्से पर असर करता है. अगर दांतों में दर्द और झनझनाहट से परेशान हैं तो इन उपायों को अपना सकते हैं.

दांतों की झनझनाहट दूर करने के लिए उपाय (Tooth Sensitivity Remedies)

लौंग का तेल

दांतों की सेंसिटिविटी को दूर करने के लिए लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप रूई को तेल में भिगोंकर दांतों के ऊपर लगाएं. इससे झनझनाहट से राहत मिलेगी. दिन में दो-तीन बार इस उपाय को कर सकते हैं.

नमक का पानी

दांतों की झनझनाहट को दूर करने के लिए नमक के पानी से कुल्ला कर सकते हैं. इससे मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालें इसके बाद 30 सेकंड तक मुंह में पानी रखकर कुल्ला करें. आप ऐसे दो से तीन बार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - धुंधली होती नजर के पीछे कहीं मोतियाबिंद तो नहीं? कैटरैक्ट के ये 6 लक्षण जान लें

सरसों का तेल और सेंधा नमक

सेंधा नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल कर आप आसानी से दांतों की झनझनाहट को कम कर सकते हैं. इसके लिए सरसों के तेल में नमक मिक्स करके मसूड़ों और दांतों पर मालिश करें. ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा.

नारियल का तेल

नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग कर आप इस समस्या को मात दे सकते हैं. इसके लिए नारियल के तेल को मुंह में डालकर रखें और कुल्ला कर दें. ऐसा करने से पीलापन, प्लाक और कैविटी को साफ कर सकते हैं.

लहसुन का इस्तेमाल

आप लहसुन का इस्तेमाल दांतों की झनझनाहट को दूर करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए लहसुन की कली को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे दांतों पर लगाएं और फिर कुल्ला कर लें. इन उपायों को करने से आपकों फायदा मिलेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब
रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब
Surya Grahan: 21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
21 सितंबर को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण इन 6 राशियों के लिए होगा खराब, स्वास्थ्य से लेकर संबंध तक बिगड़ेंगे
Chanakya Niti: जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
जीवनभर दुखी रहता है ये 5 काम करने वाला इंसान, बर्बादी का कारण बनती हैं ये आदतें
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
क्या होती है Yellow Book? जिसके नियम हर VVIP को करने होते हैं फॉलो, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पर नहीं होते लागू!
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तानाशाह, यहां देखें पूरी लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE