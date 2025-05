अगर आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियों की जवानी बरकार रहे तो आपको आज से ही एक बेहद ताकतवर चटनी खानी शुरू कर देनी चाहिए.

This chutney will give new life to your bones: उम्र बढ़ने के साथ कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं. हड्डियों में दर्द बढ़ना, थकान, कमजोरी आदि लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं. हड्डियों में बढ़ते दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित दवा दी जाती है. हालांकि, बार-बार दवाएँ लेने के बजाय, आपको अपने आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए.

उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन इन समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन लगातार अनदेखी के कारण शरीर में छोटी-छोटी बीमारियां बड़ी हो सकती हैं. इसलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना चाहिए. आज हम आपको हड्डियों के दर्द से राहत पाने के लिए अपने आहार में करी पत्ते की चटनी को शामिल करने की एक सरल विधि बताने जा रहे हैं. इस चटनी का सेवन करने से महिलाओं के स्वास्थ्य को कई लाभ होंगे.

किन चीजों से बनेगी ये ताकतवर चटनी

करी पत्ता सन तिल नमक डालने के लिए मूंगफली लहसुन की कलियां लाल मिर्च जीरा नारियल



बनाने की जान लें विधि

करी पत्ता की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले अलसी को एक पैन में डालकर भून लें. उसी पैन में तिल, करी पत्ता, लहसुन, मिर्च और नारियल डालकर अच्छी तरह भून लें. जब सारा भुना हुआ मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे मिक्सर जार में डालें. उस समय उसमें भुनी हुई मूंगफली और दाल डालकर गाढ़ी चटनी बना लें. तैयार चटनी को एक कटोरे में लें, स्वादानुसार नमक डालें और मिलाएं. एक साधारण करी पत्ता चटनी तैयार है. अपने दैनिक आहार में इस चटनी का नियमित सेवन आपके बालों के खराब स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेगा. हड्डियों के दर्द से छुटकारे के लिए और महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाने के लिए करी पत्ते की चटनी का सेवन करना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)