Stomach Gas Problem: कई लोगों को अक्सर पेट में गैस की समस्या रहती है. ऐसे लोगों का इन दाल खाने से बचना चाहिए. ये दाल गैस और ब्लोटिंग की समस्या का कारण बनती हैं.

How to Prevent Gas and Acidity: पेट में गैस बनने, खट्टी डकार आने और सीने में जलन से परेशान हैं तो आपको गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. गैस और ब्लोटिंग से परेशान हैं तो आपको इन तीन दालों को खाने से बचना चाहिए. यह दालें गैस और एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकती हैं. आपको इन्हें खाने से परहेज करना चाहिए. चलिए आपको इन दालों के बारे में बताते हैं.

गैस की समस्या होने पर न खाएं ये दालें

उड़द की दाल

उड़द दाल को पचाना आसान नहीं होता है. इसे खाने पर कब्ज, पेट में गैस, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. गैस की समस्या होने पर इसे खाने से बचें.

मसूर की दाल

मसूर की दाल भी गैस और ब्लोटिंग का कारण बन सकती है. आपको इसे खाने से बचना चाहिए. इसे खाने से अन्य पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

चने की दाल

चना दाल खाने से पेट में गैस की परेशानी हो सकती है. अगर आप अक्सर गैस से परेशान रहते हैं तो आपको चने की दाल को खाने से बचना चाहिए.

गैस की समस्या से बचने के लिए करें ये काम

- खाने को अधिक चबाकर खाना चाहिए. क्योंकि छोटे-छोटे टुकड़े बड़े टुकड़ों की तुलना में पचाना आसान होता है. ऐसे में पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं.

- ज्यादा खाने की वजह से भी पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है. आपको ज्यादा खाने से बचना चाहिए. गैस और ब्लोटिंग से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

