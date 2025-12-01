World AIDS Day 2025: कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV? इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

हर साल 1 दिसंबर को World AIDS Day 2025 मनाया जाता है. यह एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है. HIV और AIDS को लेकर लोगों के बीच कई मिथक फैले हुए हैं. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि AIDS और HIV में क्या अंतर है और कितने समय के बाद HIV AIDS में बदल जाता है...

हर साल 1 दिसंबर को World AIDS Day 2025 मनाया जाता है. यह एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है. वर्ल्ड एड्स डे को मनाने का मकसद दुनि‍याभर में लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाना है. HIV और AIDS को लेकर लोगों के बीच कई मिथक फैले हुए हैं. इतना ही नहीं, कई लोग HIV और AIDS को एक ही मानते हैं. लेकिन मेडिकल साइंस के नजरिए से ये दोनों ही स्थितियां बिल्कुल अलग हैं.

जहां एक खतरनाक बीमारी की शुरुआत है, तो दूसरी उसका सबसे गंभीर चरण. ऐसे में आइए जान लेते हैं कि AIDS और HIV में क्या अंतर है, कितने समय के बाद HIV AIDS में बदल जाता है. साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि इससे शरीर में क्या बदलाव होते हैं...

पहले जान लें HIV और AIDS है क्या?

आमतौर पर लोगों में इन दोनों को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है, लेकिन, इन्हें समझना बेहद जरूरी है. HIV (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) की अगर बात करें तो यह एक तरह का खतरनाक वायरस है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर धीरे-धीरे हमला करता है. यह खासतौर से CD4 कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जो संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. यह जरूरी नहीं है कि HIV संक्रमित व्यक्ति को शुरुआती समय में कोई स्पष्ट लक्षण महसूस हों.

HIV पॉजिटिव होने के बावजूद कई लोगों में सालों तक कोई परेशानी नहीं दिखती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वायरस शरीर में सक्रिय रहता है तो यह धीरे-धीरे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, इस इन्फेक्शन का सही समय पर इलाज न किया जाए, तो यह स्थिति आगे चलकर बहुत ही गंभीर रूप ले सकती है.

क्या है एड्स?

AIDS यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह HIV संक्रमण का सबसे अंतिम और गंभीर चरण है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कोई अलग वायरस नहीं है, बल्कि HIV से लंबे समय तक बिना इलाज के रहने पर विकसित होने वाली स्थिति है. HIV संक्रमित व्यक्ति का CD4 काउंट 200 से नीचे पहुंच जाए, या उसे कुछ विशेष प्रकार के संक्रमण या कैंसर हो जाएं तो उसे एड्स के रूप में डायग्नोज किया जाता है. इस कंडीशन में शरीर बेहद कमजोर हो जाता है और सामान्य संक्रमण भी गंभीर हो सकते हैं.

कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह प्रक्रिया हर किसी में अलग हो सकती है. आमतौर पर अगर HIV का इलाज बिल्कुल न किया जाए, तो यह संक्रमण 8 से 10 साल में एड्स के चरण तक पहुंच सकता है. पर ये अवधि व्यक्ति के लाइफस्टाइल, सेहत और बीमारी की गंभीरता पर भी निर्भर करती है.

इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है, इसके अलावा बार-बार इंफेक्शन होना, लगातार वजन घटना, मांसपेशियों में कमजोरी, लगातार थकान और कमजोरी, स्किन पर लाल दाग, फंगल इंफेक्शन, रैसेज, लंबे समय तक घाव न भरने की समस्या, सांस लेने में दिक्कत, न्यूरोलॉजिकल बदलाव (जैसे याददाश्त कमजोर होना, कन्फ्यूजन, चक्कर आना, मूड बदलना, एकाग्रता में दिक्कत) और शरीर में सूजन जैसे बदलाव नजर आते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

