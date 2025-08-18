Cholesterol Remedy: नसों में जमा वसा इस सब्जी को खाने से बन जाएगा पानी, बढ़ने लगेगा नेचुरली गुड कोलेस्ट्रॉल

गर्मियों में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसे में एक सब्ज़ी आपको 6 जादुई फ़ायदे देती है. कई लोग इस सब्ज़ी को खाने से कतराते हैं, लेकिन इसका सलाद आपको ज़रूर पसंद आएगा.

शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा रहता है. ऐसे में बाजार में मिलने वाली एक सब्जी जरूर मदद करती है. लेकिन कई लोग इस सब्जी को खाने से कतराते हैं, तो ऐसे में आप इस सब्जी को एक अलग तरीके से भी खा सकते हैं.

आजकल बहुत से लोग अपने खान-पान पर ध्यान दे रहे हैं. ऐसे में मूली एक ऐसी सब्ज़ी है जिसका सेवन सख़्ती से परहेज़ किया जाता है. लेकिन मूली आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है. ख़राब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से शरीर में हृदय रोग का ख़तरा बढ़ जाता है. साथ ही, मूली मधुमेह रोगियों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है. मूली के सेवन से आप वज़न कम कर सकते हैं.

मूली के फायदे

गर्मियों में अक्सर कम खाने का मन करता है. ऐसे में पानी से भरपूर मूली का सेवन करना चाहिए. गर्मियों में कच्ची सब्ज़ियाँ ज़रूर खाएँ. हरी सब्ज़ियों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं. डॉक्टर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कच्ची सब्ज़ियाँ खाने की सलाह देते हैं. इनमें मूली भी शामिल है.

मूली पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर, पोटैशियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. यह रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करती है. मूली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और रक्त संचार पर अच्छा प्रभाव डालती है.

डायबिटीज के रोगियों के लिए मूली खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है. मूली खाने से रक्त शर्करा के स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. लेकिन इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें. मौसम बदलते ही हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है. अपनी इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए आप अपने आहार में मूली को शामिल कर सकते हैं.

मूली खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है. अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है, तो आप अपने आहार में मूली शामिल कर सकते हैं. मूली आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. मूली खाने से अनिद्रा की समस्या दूर हो सकती है.

मूली कैल्शियम से भरपूर होती है. इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. मूली खाने से भूख बढ़ाने में मदद मिलती है. अगर आपको भूख कम लगती है, तो आप अपने आहार में मूली को शामिल कर सकते हैं.

मूली का सलाद

सामग्री - मूली, मूंगफली पाउडर, प्याज, मिर्च, धनिया, अनार के दाने, नींबू, नमक, चाट मसाला

विधि - मूली धो लें. सफेद भाग को कद्दूकस कर लें. पत्तों को बारीक काट लें. इसमें बारीक कटा प्याज, मिर्च और हरा धनिया डालें. ऊपर से अनार के दाने और मूंगफली का पाउडर डालें. ऊपर से नींबू निचोड़ें. स्वादानुसार नमक और चाट मसाला डालें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.