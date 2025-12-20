इस विटामिन की कमी महामारी बन रही, मेंटल हेल्थ से लेकर हड्डियों और मोटापा तक का बढ रहा खतरा

एक विटामिन की कमी दुनिया भर में महामारी की तरह फैल रही है. ये विटामिन शरीर ही नहीं दिमाग के लिए भी जरूरी है. इसकी कमी से न केवल मेंटल हेल्थ बिगड़ रही बल्की हड्डियां भी कमजोर हो रहीं और मोटापा भी बढ़ रहा है. इस विटामिन की कमी से शरीर में और कई दिक्कतें होती हैं.

आज कल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे लेकिन अक्सर इस विटामिन कमी पर ध्यान नहीं देते. लोग मेंटल हेल्थ, मूड स्विंग्स, हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी, मोटापा, थकान-कमजोरी, बालों का झड़ना या लंबाई न बढ़ने के बारे में बात करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक खास विटामिन अगर शरीर में कम हो तो आप चाहे जितने भी पोषक तत्व वाली चीजें खा लें आपको फायदा नहीं दिखेगा. ये विटामिन शरीर से लेकर ब्रेन फंक्शन पर ही काम नहीं करता बल्कि ये हार्मोनल असंतुलन की वजह भी बनता है.

लाइफ़स्टाइल कोच ल्यूक कौटिन्हो का कहना है कि ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी3 की कमी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में यह बात समझाते हुए कहा कि उनकी नज़र में हर कोई विटामिन डी3 की कमी से जूझ रहा है. उनका कहना है कि यह न केवल एक खामोश महामारी है, बल्कि एक गंभीर समस्या भी है.

उनका कहना है कि हम अक्सर हार्मोन, हड्डियों के घनत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और चयापचय पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम अक्सर इसके प्रमुख मूलभूत घटक, विटामिन डी3 को नजरअंदाज कर देते हैं. यह शरीर की लगभग हर कोशिका को प्रभावित करता है, जिसमें इंसुलिन संवेदनशीलता, यौन हार्मोन विनियमन (एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन) और न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन शामिल हैं.

वे बताते हैं कि बच्चों और किशोरों में विकास के वर्षों के दौरान यू3 का निम्न स्तर हड्डियों के विकास, मानसिक स्वास्थ्य, मनोदशा में बदलाव, लंबाई और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है. इसके अतिरिक्त, वे कहते हैं कि वयस्कों में निम्न स्तर ऑटोइम्यून बीमारियों, पुरानी थकान, चिंता, बालों के झड़ने, बांझपन और मेटाबोलिक सिंड्रोम का कारण बन सकता है.

शरीर में विटामिन D3 की कमी के संकेत

शरीर में विटामिन D3 की कमी होने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बार-बार दर्द, थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में जकड़न, बाल झड़ना, इम्यूनिटी कम होना और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं होती हैं. लंबे समय तक कमी रहने पर ऑस्टियोपोरोसिस, कमर-दर्द और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है.

कमी कैसे पहचानें

बिना वजह थकान, धूप में रहने के बाद भी कमजोरी, हड्डियों में दर्द और बार-बार बीमार पड़ना इसके संकेत हैं.

कमी कैसे दूर करें

रोज 20–30 मिनट सुबह की धूप लें, दूध, दही, अंडा, मशरूम खाएं और डॉक्टर की सलाह से D3 सप्लीमेंट लें.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक डॉक्टर से संपर्क करें.