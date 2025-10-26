Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

शरीर में बीमारियों का समय पर निदान करने के लिए साल भर में कुछ टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने की सलाह देते हैं क्योंकि इन टेस्ट के जरिए आपको ये भी पता चलेगा की शरीर में केंसर सेल्स तो नहीं डेवलप हो रही हैं.

कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन डॉक्टरों का मानना ​​है कि समय पर जांच और निदान से इसे हराया जा सकता है. कई बार, कैंसर हमारे शरीर में बिना किसी लक्षण के चुपचाप बढ़ता रहता है. जब तक बीमारी का पता चलता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है. इसलिए, डॉक्टर सलाह देते हैं कि हर कोई, चाहे वह पुरुष हो या महिला, साल में कम से कम एक बार कुछ ज़रूरी जांच ज़रूर करवाएं.



कैंसर विशेषज्ञ ने बताया कि साल में एक बार जांच करवाने से शरीर में किसी भी समस्या का जल्द पता लगाने और उसे रोकने में मदद मिल सकती है. कैंसर के मामले में, जल्दी निदान ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा मौका है.



डॉक्टर ने बताया कि यह जाँच बीमारियों का जल्द पता लगाने, इलाज आसान बनाने, खर्च कम करने और लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करती है. अच्छी बात यह है कि ये जाँचें ज़्यादा महंगी नहीं हैं, लगभग 100-200 रुपये में हो जाती हैं. इसलिए, इन्हें साल में कम से कम एक बार ज़रूर करवाना चाहिए.

सीबीसी - रक्त की स्थिति की जांच के लिए

डॉक्टर ने बताया कि 25 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को सीबीसी (कम्प्लीट ब्लड काउंट) टेस्ट करवाना चाहिए. यह एक व्यापक रक्त परीक्षण है. इससे यह पता लगाया जा सकता है कि एनीमिया है या कोई संक्रमण. श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि शरीर में सूजन या बीमारी का संकेत देती है. इसके अलावा, इस परीक्षण के माध्यम से प्लेटलेट्स की संख्या भी निर्धारित की जा सकती है.

एलएफटी - लिवर के स्वास्थ्य की जांच के लिए यह परीक्षण

यह निर्धारित करता है कि हमारा लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं. लिवर अपशिष्ट पदार्थों को छानता है, पाचन में सहायता करता है और दवाओं को भी संसाधित करता है. यह परीक्षण तुरंत पता लगा सकता है कि लिवर में कोई संक्रमण, सूजन या कोई अन्य बीमारी तो नहीं है.

केएफटी - गुर्दे के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए,

गुर्दे शरीर की फ़िल्टरिंग मशीन हैं. यह परीक्षण गुर्दे की क्षति या खराबी का शीघ्र निदान प्रदान करता है. यह परीक्षण क्रिएटिनिन और यूरिया के स्तर को मापता है. उच्च स्तर गुर्दे की समस्याओं का एक महत्वपूर्ण संकेतक है.

थायरॉइड प्रोफ़ाइल - थायरॉइड विकारों का पता लगाने के लिए

थायरॉइड शरीर में ऊर्जा, वज़न, चयापचय और मनोदशा को नियंत्रित करता है. अगर यह बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है. इससे अचानक वज़न बढ़ना या कम होना, थकान और कमज़ोरी बढ़ना, बालों का झड़ना और हृदय गति में गड़बड़ी हो सकती है.

लिपिड प्रोफाइल

यह परीक्षण हृदय और कोलेस्ट्रॉल की सुरक्षा के लिए कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के जोखिम का आकलन करता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को मापता है. उच्च एलडीएल और निम्न एचडीएल स्तर हृदय की धमनियों में वसा के जमाव का कारण बन सकते हैं, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है.



40 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए कैंसर परीक्षण

पी.एस.ए. - यह परीक्षण प्रोस्टेट कैंसर का संकेत देता है.

CA 19.9 - अग्नाशय के कैंसर का मार्कर

CA 72.4 - कोलन कैंसर का पता लगाने के लिए

40 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए

CA 125 - डिम्बग्रंथि के कैंसर का पता लगाने में मदद करता है

CA 15.3 - स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए

सीईए - सभी के लिए एक सामान्य कैंसर मार्कर

