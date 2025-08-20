Cholesterol Remedy: ये ड्रिंक नसों में जमी चर्बी को गला देगा, कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम करना है तो मान लें आयुर्वेदिक डॉक्टर की ये सलाह

Triple Thread Detox Brew: धमनियों का बंद होना हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की बताए ये घरेलू नुस्खे अपना कर देखें तो नेचुरली आपकी नसों से वसा पिघलने लगेगी.

ये है वो ड्रिंक जो नसों में जमी चर्बी को गला देगा

Juice that opens blocked arteries: अगर खान-पान या जीवनशैली ठीक न हो, तो रक्त वाहिकाओं में चर्बी जमा हो सकती है. उच्च कोलेस्ट्रॉल भी इन वसायुक्त पदार्थों के जमा होने का कारण हो सकता है. ऐसे में, अवरुद्ध धमनियां शरीर में रक्त प्रवाह में बाधा डालती हैं, जिससे शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बन सकता है.

इसका असर ख़ास तौर पर दिल की सेहत पर पड़ता है. अगर दिल की सेहत ठीक नहीं है, तो जान भी खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में आयुर्वेदिक डॉक्टर विवेक जोशी कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका सेवन करने से धमनियों में जमा गंदगी बाहर निकल जाती है. अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा सुझाए गए इन ड्रिंक्स में से किसी एक का भी सेवन करते हैं, तो आपकी ब्लॉक्ड धमनियां खुल सकती हैं.

ट्रिपल थ्रेड डिटॉक्स ब्रू

इस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लहसुन, अदरक और नींबू की ज़रूरत होगी. सबसे पहले आपको 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लेनी होंगी. अब एक इंच छिला हुआ अदरक लें और दोनों को पीसकर पेस्ट बना लें. इस मिश्रण को एक लीटर पानी में मिलाएँ. इस पानी को 5 से 7 मिनट तक उबालें. अब इसमें एक नींबू का पूरा रस मिलाएं. इस तैयार ड्रिंक (डिटॉक्स ड्रिंक) को अपने फ्रिज में रखें. एक बार में इस ड्रिंक की केवल 50 मिलीलीटर ही पिएं. आपको इसे रोज सुबह खाली पेट पीना है.



मेथी का पानी

दूसरा ड्रिंक बनाने के लिए, आपको 1 से 2 चम्मच मेथी के दाने लेने होंगे . इन्हें रात भर गर्म पानी में भिगोएँ और सुबह छानकर पिएँ. इस तैयार ड्रिंक को आपको सुबह खाली पेट पीना होगा. साथ ही, यह ड्रिंक डायबिटीज़ के लिए भी फायदेमंद है. इसे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार पिएँ.

त्रिफला से भी परिणाम दिखेंगे

त्रिफला चूर्ण सुबह और शाम एक-एक चम्मच लिया जा सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि त्रिफला चूर्ण नसों की सफाई में मदद करता है. त्रिफला चूर्ण लेने के बाद आप एक गिलास पानी पी सकते हैं.

हल्दी का पानी

औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन एक नहीं, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है. एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर लें और उसे एक गिलास गर्म पानी में मिलाएं. अब इस पानी में एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं. रात को सोने से पहले इस मिश्रण को पीने से लाभ होगा.

अर्जुन की छाल

आयुर्वेद में अर्जुन साल का उपयोग किया जाता है. 1 छोटा चम्मच अर्जुन साल पाउडर लें. इसे एक गिलास गर्म पानी में डालकर धीमी आंच पर पकाएम. 3 से 5 मिनट तक पकाने के बाद, पानी को छान लें और आपका स्वास्थ्यवर्धक पेय पीने के लिए तैयार है.

