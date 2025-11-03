FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिकी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया, जिस वजह से भूकंप आया

सेहत

Blood Sugar Remedy: ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान

डायबिटीज में अक्सर हाई ब्लड शुगर का स्तर बना रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी आयुर्वेदिक पत्ता है जो डायबिटीज में न केवल शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि मीठे की तलब को भी शांत करता है .

ऋतु सिंह

Updated : Nov 03, 2025, 12:16 PM IST

Blood Sugar Remedy: ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान

अक्सर जब शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है वह तुरंत एनर्जी की मांग करती है और ऐसे में मीठा खाने की तलब जागती है. ऐसा अक्सर डायबिटीज के मरीज वालों के साथ होता है क्योंकि हाई ब्लड शुगर के चलते कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिल पाता क्योंकि सारा ग्लूकोज ब्लड में समाहित होता है. ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसा कुछ खाएं जो आपकी मिठा खाने की लालसा भी शांत करे और साथ में शुगर को भी कंट्रोल करे.

गुड़मार डायबिटीज के रोगियों के लिए वरदान है

गुड़मार एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो डायबिटीज के रोगियों के लिए वरदान है. आयुर्वेद में गुड़मार को मधुनाशिनी कहा जाता है. गुड़मार एक जालीदार लता है जो भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. आयुर्वेद के अनुसार गुड़मार एक जड़ी-बूटी है जो कफ और वात दोष को शांत करती है. गुड़मार का स्वाद कड़वा और तीखा होता है. यह जड़ी बूटी डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है. 

गुडमार शुगर कंट्रोल करता है

गुडमार को डायबिटीज नियंत्रित करने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है. क्योंकि गुडमार रक्त शर्करा को कम करता है और इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है. यह पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को कम करता है. यह टाइप वन और टाइप टू, दोनों प्रकार के डायबिटीज में लाभकारी है. गुडमार मीठा खाने की लालसा को भी कम करता है. 

गुडमार के फायदे समझ लें, इन बीमारियों में भी है फायदेमंद

यह दवा वज़न घटाने में उपयोगी है क्योंकि यह मेटाबॉलिज़्म को बढ़ावा देती है. यह दवा वसा जलाने और भूख नियंत्रित करने में मदद करती है. अस्थमा जैसी श्वसन समस्याओं में, यह श्वसनी को साफ़ करती है जिससे साँस लेना आसान हो जाता है. गुडमार मूत्र उत्पादन बढ़ाकर पथरी से भी राहत दिलाती है. 

इसके अलावा, यह लिवर के लिए भी फायदेमंद है. आयुर्वेद के अनुसार, गुड़मार पीलिया जैसी स्थिति में फायदेमंद साबित होता है. यह त्वचा पर सूजन, फोड़े-फुंसी और जलन को कम करता है. गुड़मार किसी भी चोट को जल्दी ठीक करने में मदद करता है. गुड़मार हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. बुखार जैसी समस्याओं में भी गुड़मार का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

गुडमार का सेवन कैसे करें 

घरेलू नुस्खों में आप गुड़मार के सूखे पत्तों के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर गुड़मार के ताज़ा पत्ते उपलब्ध हों, तो उसके रस का इस्तेमाल करें. अगर आप सूखे पत्तों का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, तो रोज़ाना पाँच से छह ग्राम ले सकते हैं. अगर आप ताज़ा पत्तों का रस लेना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट 25 से 30 मिलीलीटर रस ले सकते हैं. इससे मीठा खाने की इच्छा कम होगी. गुड़मार के ताज़ा पत्तों को चबाकर खाने से भी फ़ायदा होता है. गुड़मार के पत्ते डायबिटीज़ और मोटापे दोनों में फ़ायदेमंद होते हैं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. बीमारी कंट्रोल के लिए अगर आप दव ले रहे तो उसे छोड़ने की भूल न करें. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

