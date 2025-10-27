खून में घुली चीनी सोख लेता है ये हरा जूस, डायबिटीज में ब्लड शुगर कभी नहीं होगी हाई 

डायबिटीज़ के मरीज़ों को एक बार यह जूस पिलाकर देखें. उनका ब्लड शुगर जल्द ही कम हो जाएगा. नियमित रूप से और सही मात्रा में इसका सेवन करने से डायबिटीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है.

डायबिटीज का इलाज दवाओं से नहीं हो सकता. अगर आप अपने खाने-पीने की आदतों में बदलाव नहीं करेंगे, तो दवाएं बेअसर हो जाएँगी. सही खान-पान से दवाओं का असर तेज़ी से होता है. ऐसे में छोटे-बड़े घरेलू नुस्खे काम आते हैं. एक नुस्खा तो ब्लड शुगर इतनी जल्दी कम कर देता है कि डॉक्टर उसे लेने से मना कर देते हैं.



हाई ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए करेले का जूस पीना चाहिए. इस जूस में करेले के साथ-साथ खास जड़ी-बूटियाँ भी डाली जाती हैं. ये घरेलू पेय पदार्थ डायबिटीज़ को बढ़ने नहीं देंगे. आइए जानते हैं करेले का जूस बनाने की विधि.



जूस से डायबिटीज का स्थायी उपचार

1. करेला लें और उसे पानी से अच्छी तरह साफ कर लें.

2. इसे टुकड़ों में काटकर ग्राइंडर में डालें.

3. अब इसमें एक चम्मच चिरायता (कालमेघ) पाउडर डालें.

4. इसमें थोड़ा पानी, सेंधा नमक और आंवला पाउडर डालें.

5. जूस अच्छी तरह बन जाने के बाद इसे एक गिलास में निकालकर सेवन करें.

करेला ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है.

करेले में डायबिटीज-रोधी गुण होते हैं, जो इंसुलिन की तरह काम करते हैं. यह कोशिकाओं को रक्त शर्करा का उपयोग ऊर्जा बनाने में मदद करता है. यह रक्त शर्करा को बढ़ने से रोकता है और डायबिटीज को नियंत्रण में रखता है.

एब्सिन्थ में इंसुलिन प्रचुर मात्रा में होता है

अग्न्याशय की आइलेट कोशिकाएँ इंसुलिन का उत्पादन करती हैं. जब ये कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करतीं, तो रक्त शर्करा बढ़ने लगती है. एक शोध से पता चलता है कि एब्सिन्थ में आइलेट कोशिकाओं को सक्रिय करने और इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता होती है.

डॉक्टर ज़्यादा शराब पीने से मना करते हैं

ये दोनों ही उपाय उच्च रक्त शर्करा को कम करने में बेहद कारगर हैं. इनका ज़्यादा सेवन करने से रक्त शर्करा में काफ़ी गिरावट आ सकती है. इसलिए, डॉक्टर ज़्यादा शराब पीने से मना करते हैं और शुगर कम करने वाली दवाएँ लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें.

करेले का जूस पीने के जबरदस्त फायदे

1. विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत

2. खून छानने की मशीन

3. कैंसर से बचाव के उपाय

4. कोलेस्ट्रॉल खत्म करने की शक्ति

5. वजन नियंत्रित करने के उपाय

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से