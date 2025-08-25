Uric Acid Remedy: इस चटनी की तासीर से कम होने लगेगा यूरिक एसिड, खोखली हो रही हड्डियों में आ जाएगी जान

अगर आपके ब्लड और हड्डियों के गैप में यूरिक एसिड भरने लगा है तो आपको तुरंत इसे कंट्रोल करना होगा क्योंकि अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी से लेकर हड्डियों तक को खोखला बना सकता है. नेचुरली यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए आपको एक खास चटनी या इसका पानी रोज पीना होगा.

Uric Acid Kaise Kam Kare: अस्वस्थ खानपान और खराब जीवनशैली के कारण यूरिक एसिड आज एक आम समस्या बन गई है. इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने-फिरने में दिक्कत होने लगती है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह गठिया जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू उपायों से यूरिक एसिड को नियंत्रित किया जा सकता है.

यहां हम आपको एक ऐसे ही चटपटे आयुर्वेदिक पानी या चटनी के बारे में बता रहे हैं, जो शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है. अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आपको लहसुन, अदरक, अजवाइन और धनिया पत्ती की जरूरत होगी.

धनिया पत्ती का पानी कैसे काम करता है?

धनिया पत्ती में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफाइंग गुण शरीर से विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसमें मौजूद विटामिन सी, कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों और जोड़ों को मज़बूत बनाते हैं. इसके अलावा, यह रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी कारगर माना जाता है.

धनिया पत्ती का पानी बनाने की विधि:

सबसे पहले, मुट्ठी भर ताज़ा धनिया पत्ती लें. फिर इसमें आप कच्चा लहसुन, अदरक लें. फिर उसकी चटनी बना लें और इसके बाद इमसें अजवाइन के बीज और नमक मिक्स कर लें. चाहे तो आप इसमें पानी मिक्स कर पतला कर लें. आप चाहे तो चटनी खाएं या इसका पानी पी लें. आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं. इससे स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही डिटॉक्स का असर भी दोगुना हो जाएगा.

इसका सेवन कब और कैसे करें?

सुबह खाली पेट लहसुन- अदरक के साथ धनिया के बीज का रात भर भीगा पानी या पीसे हुए हरे पत्ते का पानी पीना शुरू करें. 10-15 दिनों तक लगातार इसका सेवन करने से यूरिक एसिड कम होगा और साथ ही किडनी फंक्शन भी बेहतर होगा. इतना ही नहीं कमजोर पड़ी हड्डियां में भी ताकत आने लगेगी.

धनिया पत्ती का पानी पीने के हैं और भी फायदे

शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालकर सूजन कम करता है. गुर्दे की सफाई में मदद करता है. वजन घटाने में मदद करता है. त्वचा को साफ़ और चमकदार बनाता है.



इन सावधानियों का पालन करना न भूलें:

अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो इसके सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें.

ज़्यादा धनिया पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए दिन में 1 कप से ज़्यादा न पिएँ.

यह एक घरेलू उपाय है, लेकिन अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो दवा और डॉक्टर की सलाह भी ज़रूरी है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

