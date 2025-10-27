शरीर में दिखने वाले ये लक्ष्ण देते हैं विटामिन B12 की कमी का संकेत, डाइट में 10 चीजें शामिल करते ही बढ़ेगा स्टेमिना

Kishmish Khane Ke Fayde: 30 दिनों तक इस तरह खाएं किशमिश, गिनते रह जाएंगे इसके फायदे
Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी
Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
सेहत
विटामिन बी12 की कमी से कमज़ोरी, थकान और सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है. हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या संतुलन बिगड़ना भी इस कमी के लक्षण हैं, जानें कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए.
प्रोटीन और कैल्शियम की तरह, विटामिन बी12 भी शरीर के लिए ज़रूरी है. यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है, जिसे कोबालामिन भी कहते हैं. इसका काम शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना है. यह विटामिन तंत्रिका और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है. इसके अलावा, विटामिन बी12 न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में मदद करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और मनोदशा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
विटामिन बी12 की कमी से कमज़ोरी, थकान और साँस लेने में तकलीफ़ हो सकती है. हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या संतुलन बिगड़ना भी इसकी कमी के लक्षण हैं. इसके अलावा, यह अवसाद, भ्रम और याददाश्त कमज़ोर होने का कारण भी बन सकता है. कपिल त्यागी आयुर्वेद क्लिनिक के निदेशक कपिल त्यागी के अनुसार , जब शरीर में विटामिन बी12 की कमी होती है, तो त्वचा और चेहरे पर इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं. आइए इन लक्षणों के बारे में जानें और विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं.
विटामिन बी12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण और विघटन ठीक से नहीं हो पाता. इससे शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पीली या हल्की पीली दिखाई देने लगती है, जो पीलिया जैसा होता है. कुछ लोगों को हाथों, पैरों और उंगलियों के जोड़ों के आसपास की त्वचा पर काले धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बी12 की कमी से मेलेनिन का उत्पादन असमान हो जाता है.
विटामिन बी12 की कमी से त्वचा का रंग बदल सकता है और कुछ जगहों पर सफेद धब्बे पड़ सकते हैं, जैसे कि डर्मेटाइटिस. इससे त्वचा की रंगत असमान हो सकती है.
विटामिन बी12 की कमी से होठों और मुँह के अंदर दर्दनाक घाव या दरारें भी हो सकती हैं. ये अक्सर होठों के किनारों और मुँह की परत के अंदर दिखाई देते हैं और खाने-पीने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं.
इसके अलावा, विटामिन बी12 की कमी से त्वचा में खुजली, रूखापन और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनीमिया और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर देती है. इसके अलावा, नई कोशिकाओं के निर्माण की धीमी प्रक्रिया के कारण कटने और घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं.
यदि आपको अपने आहार से पर्याप्त विटामिन बी12 नहीं मिलता है या आपका शरीर इसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता है, जैसे कि पेट या आंतों की किसी समस्या के कारण, तो आपके डॉक्टर के निर्देशानुसार बी12 सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेना फायदेमंद हो सकता है. इसके अलावा, बी12 के अवशोषण के लिए पेट और छोटी आंत का ठीक से काम करना ज़रूरी है. गैस्ट्रिक अल्सर, क्रोहन रोग, या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जैसी स्थितियों में इसकी कमी जल्दी हो सकती है.
विटामिन बी12 मुख्य रूप से पशु स्रोतों में पाया जाता है, इसलिए इसे अपने आहार में शामिल करना बेहद ज़रूरी है. चिकन, बीफ़ और लिवर जैसे मांस; सैल्मन, टूना और शेलफ़िश जैसी मछली और समुद्री भोजन; अंडे; दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद अच्छी मात्रा में बी12 प्रदान करते हैं. फोर्टिफाइड अनाज और फोर्टिफाइड प्लांट-बेस्ड दूध जैसे सोया, बादाम या ओट मिल्क शाकाहारियों के लिए अच्छे विकल्प हैं.
डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.