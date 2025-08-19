स्किन पर लाल-काले धब्बे और खुजली का बने रहना कहीं सोरायसिस तो नहीं? जानें लक्षण और फैलने की वजह

Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट

PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं

Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर

कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?

Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी

Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स

बना दिया रिकॉर्ड! 4 दिन में बिक गए 5 लाख से ज्यादा FasTAG Annual Pass, NHAI ने दिया अपडेट

MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट

PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट

PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं

PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं

Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर

पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर

कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?

कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?

Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी

ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी

Homeसेहत

सेहत

स्किन पर लाल-काले धब्बे और खुजली का बने रहना कहीं सोरायसिस तो नहीं? जानें लक्षण और फैलने की वजह

क्या आपकी स्किन पर लाल या काले धब्बे बन रहे हैं और उसमें खुजली या इचिंग रहती है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है. क्योंकि ये सोरायसिस जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 19, 2025, 12:49 PM IST

स्किन पर लाल-काले धब्बे और खुजली का बने रहना कहीं सोरायसिस तो नहीं? जानें लक्षण और फैलने की वजह

सोरायसिस कौन सी बीमारी है?

TRENDING NOW

 सोरायसिस रोग व्यक्ति को कई तरह से परेशान कर सकता है. हालाँकि, सोरायसिस के लिए कई कारण ज़िम्मेदार होते हैं. इसलिए, अगर आप समय रहते इन कारणों की पहचान कर लें, तो सोरायसिस से राहत पा सकते हैं.

अक्सर हमारे शरीर में खुजली और पपड़ी जम जाती है. यह समस्या खासकर कोहनी, चेहरे, कानों के आसपास और घुटनों के आसपास होती है. इस स्थिति को सोरायसिस कहते हैं. सोरायसिस में त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन और सफेद पपड़ी दिखाई देने लगती है और फिर ये लाल और काली पड़ जाती है. यह बीमारी संक्रामक नहीं है, लेकिन यह आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है. इस स्थिति से आपको पूरी तरह राहत नहीं मिलती, लेकिन आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं.

सोरायसिस का क्या कारण है?
सोरायसिस के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन यह बीमारी हमारे इम्यून सिस्टम में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है. आमतौर पर त्वचा कोशिकाओं का निर्माण हर 28 से 30 दिनों में होता है, लेकिन सोरायसिस में यह प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है. सिर्फ़ 3 से 4 दिनों में नई कोशिकाएं बनने लगती हैं. इससे त्वचा फिर से उगने लगती है. इसके अलावा, पारिवारिक इतिहास, तनाव, धूम्रपान, शराब, मोटापा और कुछ दवाइयां भी आपको इस बीमारी का शिकार बना सकती हैं.
 
सोरायसिस के लक्षण
सोरायसिस के लक्षणों में त्वचा पर लाल धब्बे, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होना और उसपर सांप के केचुल की तरह पपड़ी पड़ना, खुजली, सूजन और जोड़ों में दर्द शामिल हैं. ये लक्षण विशेष रूप से पहले पैर या पीठ से शुरू होते हैं जो धीरे-धीरे स्कैल्प, घुटनों, पीठ और नाखूनों तक पर दिखाई देते हैं. कुछ रोगियों को स्किन इतनी ड्राई हो जाती है जिसमें से खून तक निकलने लगाता है. पूरी स्किन पर दाग आ जाते हैं और पूरे समय कितना भी क्रीम या तेल लग लो इचिंग बनी रहती है.

आप सोरायसिस को कैसे नियंत्रित करते हैं?
इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को जानकर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं. इसके लिए त्वचा को हमेशा साफ़ रखें. साथ ही संतुलित आहार लें. तनाव न लें और धूम्रपान व शराब के सेवन से बचें. अगर त्वचा पर लगातार लाल धब्बे और पपड़ी दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. इस प्रकार, अगर आप समय रहते इन लक्षणों को जान लें, तो आप इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
सुबह खाली पेट गुड़ खाने से मिलते हैं ये चमत्कारी फायदे, कई बीमारियों को रखता है दूर
सुबह खाली पेट गुड़ खाने से मिलते हैं ये चमत्कारी फायदे, कई बीमारियों को रखता है दूर
Blood Sugar Sign: सुबह उठते ही दिखते हैं ये संकेत तो समझ लें ब्लड शुगर है हाई, डायबिटीज हो रही अनकंट्रोल
सुबह उठते ही दिखते हैं ये संकेत तो समझ लें ब्लड शुगर है हाई, डायबिटीज हो रही अनकंट्रोल
पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार Minahil Malik ने तोड़ी चुप्पी, बॉयफ्रेंड के साथ लीक हुए प्राइवेट वीडियो पर कही ये बात
पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार Minahil Malik ने तोड़ी चुप्पी, बॉयफ्रेंड के साथ लीक हुए प्राइवेट वीडियो पर कही ये बात
Piles Removal Remedy: बवासीर जड़ से होगा खत्म अगर खाने लगें ये चीजें, एक हफ्ते में झड़ जाएगा मस्सा
बवासीर जड़ से होगा खत्म अगर खाने लगें ये चीजें, एक हफ्ते में झड़ जाएगा मस्सा
Bigg Boss 18: शो में आते ही नजर आई कशिश कपूर और दिगविजय की दुश्मनी, सलमान खान के सामने ही हो गए शुरू
Bigg Boss 18: शो में आते ही नजर आई कशिश कपूर और दिगविजय की दुश्मनी, सलमान खान के सामने ही हो गए शुरू
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर
पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर
कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?
कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?
Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी
ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी
आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स
आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE