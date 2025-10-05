Pain In Fingers: हाथ में होने वाली ये दिक्कतें गठिया का लक्षण हैं, उंगलियां मोड़ने में दर्द से होती है शुरुआत

Swelling in Hand fingers and pain: अगर आपको अचानक से हाथ की उंगलियां मोड़ने में दिक्कत हो या उंगलियों में सूजन दिखने के साथ कुछ और परेशानियां हो रही हैं तो समझ लें ये गठिया का शुरुआती संकेत हैं और शरीर में यूरिक एसिड खतरे के निशान पर है.

Arthritis of Hands: जोड़ों के दर्द की समस्या वैश्विक स्तर पर तेज़ी से बढ़ रही है. इसका ख़तरा युवाओं में भी देखा जा रहा है. जोड़ों में होने वाली इस समस्या के कारण लोगों के लिए सामान्य रूप से चलना-फिरना और यहाँ तक कि साधारण दैनिक कार्य करना भी मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर माना जाता है कि जोड़ों के दर्द से सिर्फ़ घुटनों में ही दर्द और सूजन होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह समस्या हाथों में भी हो सकती है.



गठिया की कुछ स्थितियों में हाथों, कलाइयों और उंगलियों में दर्द और सूजन होती है. ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस में हाथ ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं. हाथों के गठिया के कारण चीज़ों को पकड़ने, लिखने और उठाने में दर्द हो सकता है. आइए हाथों के गठिया की समस्या और उसके लक्षणों व उपचार के बारे में जानें.



पैरों की तरह जोड़ों के दर्द की समस्या भी हाथों में गठिया की समस्या का कारण बन सकती है. डॉक्टरों के अनुसार, हाथों में कई ऐसे जोड़ होते हैं जिनमें गठिया होने का खतरा हो सकता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो समय के साथ इसके और गंभीर होने का भी खतरा रहता है.



हाथ में जोड़ों के दर्द के लक्षण

हाथों में गठिया के कारण भी तेज़ दर्द और सूजन हो सकती है. इसमें सुबह के समय हाथों में दर्द और अकड़न शामिल है. हाथों में गठिया की समस्या उंगलियों के जोड़ों या कलाई में हो सकती है. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

* दर्द के कारण कुछ भी उठाने में कठिनाई होना.

* उंगलियों को खोलने और बंद करने में कठिनाई.

* प्रभावित क्षेत्र में लगातार सूजन और लालिमा के साथ-साथ गंभीर दर्द होना.

* कंप्यूटर पर लिखते या टाइप करते समय भी तीव्र दर्द का अनुभव होना.

हाथ के जोड़ों के दर्द का निदान और उपचार

स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के लिए नियमित योग और व्यायाम करें, धूम्रपान से बचें. कुछ समय तक रहने वाले दर्द को हल्के में न लें और समय पर उसका इलाज करवाएं. उपचार में लक्षणों को नियंत्रित करने और दर्द को कम करने में मदद करने के लिए थेरेपी और दवाएं शामिल हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

