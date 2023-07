Winter Weight Loss Tips: ये पांच आयुर्वेदिक चीजें तेजी से वजन घटाने में करेंगी आपकी मदद

इन 5 आयुर्वेदिक चीजों के इस्तेमाल से आप भी सर्दियों में अपने वजन को आसानी से कम कर सकते हैं बस आपको जरूरत है तो इनके सही यूज को जानने की.

डीएनए हिंदी: सर्दी का मौसम अपने साथ कई बीमारियां (weight loss) लेकर आता है. इस सीजन में लोग काफी आलसी हो जाते हैं. जहां एक ओर लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी काफी कम हो जाती है तो वहीं दूसरी ओर खान-पान भी काफी बढ़ जाता है. इतना ही नहीं सर्दियों में कम पानी पीने की वजह से डाइजेशन सिस्टम पर भी काफी फर्क पड़ता है. जिससे वजन और बॉडी फैट (how to lose weight in winters) बड़ी तेजी से बढ़ता है. सर्दियों में लोग कैसे ना सिर्फ अपने वजन को कम कर सकते हैं बल्कि सर्दियों में बनने वाले खास व्यंजनों (weight loss diet) को खाकर उसका मजा भी उठा सकते हैं. इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट डीटी सुकन्या जी से बात की. उन्होंने डीएनए हिंदी को बताया कि "अगर आप सर्दियों में वजन को कम करना चाहते हैं तो ये 5 आर्युवेदिक चीजें आपके के लिए किसी अमृत से कम नहीं."

1. अंजीर (Figs)



सर्दियों में मीठे खाने (how to lose weight in winters) की चाह रखने वालों के लिए अंजीर काफी अच्छा फल हैं. ताजी अंजीर जितना फायदा देती है उतना ही सूखी अंजीर भी देती है. अंजीर पोषक (diet plan for weight loss) तत्वों से भरपूर होती है और स्वाद में मीठी. वजन कम करने की चाह रखने वालों के लिए ये एक सुपरफूड है. अंजीर के सेवन के लिए आप अंजीर के 2 टुकड़े पानी में भिगोकर (weight loss in hindi) रख दें और रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करें. अंजीर में विटामिन, फाइबर, जिंक, पौटेशियम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है जो आपके वजन घटाने से लेकर दिनभर आपको एक्टिव और चार्ज रखता है.

Winter Fat Loss Super Diet: रोज सुबह खा लें दही के साथ ये खास चीज, तेजी से पिघलने लगेगी शरीर से वसा





2. अजवाइन का पानी (Ajwain Water)

अजवाइन आमतौर पर हर भारतीय की रसोईघर (how to lose weight in winters) में देखने को मिल जाता है. हालांकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है लेकिन कई व्यंजनों में अजवाइन डालने से उनके स्वाद को बड़ा देता है. वजन घटाने के लिए आप रात को कुछ 200-500ml पानी में एक चम्मच अजवाइन के बीजों को भिगोने के लिए छोड़ दें. इसके बाद अगली सुबह धीमी आंच पर उस पानी को उबाल (diet plan for weight loss) कर छान लें. अगर आप चाहें तो पानी की कड़वाहट को कम करने के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं. अजवाइन में फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट और अन्य विटामिन और मिनरल प्रचुर मात्रा में होते हैं. इतना ही नहीं इसमें इसमें नियासिन, थायमिन, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे विटामिन भी होते हैं. अजवाइन का पानी को आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है और रोजाना इसके सेवन से पेट दर्द की शिकायत दूर हो जाती है और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर नॉर्मल रहता है.



3. सौंफ का पानी (Fennel Seeds Water)

भारत ना सिर्फ सौंफ के बीजों (weight loss drink) का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बल्कि हर 10 में से 8 लोग खाना खाने के बाद सौंफ को खाते हैं और ये प्रथा सदियों से चली आ रही हैं. आप सोच रहे होंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं (how to lose weight in winters) तो हम आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताते हैं दरअसल सौंफ खाने से ना सिर्फ खाना अच्छे से पचता है बल्कि इससे डाइजेशन सिस्टम भी काफी मजबूत बनता है. सौंफ (weight loss drink) कई स्वास्थ्यकारी गुणों से भरपूर होती है इसमें विटामिन के, विटामिन ई, मैंगनीज, कॉपर, जिंक और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व होते हैं और साथ ही ये विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है. सौंफ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, ब्लड को शुद्ध करने, आंखों की रोशनी को तेज करने, भूख को सामान्य बनाता है और वॉटर रिटेंशन (weight loss drink) ठीक करता है.अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच सौंफ को रात को पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह उस पानी को उबालकर छान लीजिए फिर खाली पेट इसको सेवन करें. इतना ही नहीं आप बची हुई इन सौंफ को चाय या अन्य व्यंजनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं





4. गेंहू या रागी के आटा से बनें गोंद के लड्डू

सर्दियों के मौसम में काफी लोग गोंद के लड्डू गोंद के लड्डू (Gond Ke Laddu) का सेवन करते हैं क्योंकि इससे सेहत को कई फायदे होते हैं. गोंद के लड्डू को बनाने में गोंद, देसी घी, किशमिश और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल (Weight Loss Tips) किया जाता है इसलिए यह लड्डू (weight loss foods) कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं. इन लड्डुओं को खाने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है क्योंकि गोंद में कैल्शियम, मैग्‍नीशियम, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीकार्सिनोजेनिक और एंटीबैक्टीरियल आदि गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये सभी गुण स्वास्थ्य के लिहाज से काफी लाभदायक होते हैं.



इतना ही नहीं आप रोजाना एक लड्डू (weight loss foods) के सेवन से मोटापे को पिघला सकते हैं और बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को कम भी कर सकते हैं. आपको बस इतना करना है कि मेथी दाना, गेंहू या रागी का आटा, भूनी हुई मूंगफली, बादाम, काला गुड़, घी, सौंफ अन्य ड्राइ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर इन गोंद के लड्डू को तैयार कर सकते हैं. आपको जो एक बात का खास ख्याल रखना है वो ये कि आपको लड्डुओं में चीनी और काजू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना क्योंकि ये दोनों ही वजन कम करने की बजाए उसे बढ़ाते हैं.



ये भी पढ़े: Winter Food Recipe: कश्मीरी गुश्ताबा से लेकर गाजर का हलवा, गोंद के लड्डू और गुड़ संदेश का लें मजा

5. काले तिल के लड्डू (Kale Til Ke Laddu)



आप सोच रहे होंगे कि काले तिल (weight loss foods) का सेवन करने से वजन कैसे कम होता है . हम आपको बता दें कि काला तिल वजन कम करने में सहायक होता है. दरअसल तिल में कैल्शियम, आइरन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. इसके सेवन (diet chart for weight loss) से ना सिर्फ पाचन तंत्र अच्छा होता है बल्कि शरीर का शुगर लेवल और फैट पर्सेंटेज भी नियंत्रित रहता है. इतना ही नहीं ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट भी बनाता है शरीर में चर्बी जमा नहीं होती. आपको रोजाना सुबह 1 लड्डू को 200-300ml डबल टोन्ड दूध के साथ इसका सेवन करना है लेकिन ध्यान रहे ये लड्डुओं में चीनी की जगह देसी काले गुड़ का इस्तेमाल हुआ हो. इन सब सुपरफूड्स का सेवन करने के अलावा आप अगर एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे तो आपको दोगुना फायदा होगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.