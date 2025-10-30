पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

एड़ी में सूजन से लेकर पैरों में होने वाली समस्याएं शरीर में कई समस्याओं का संकेत देती है. यह बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है.

हमारे पैरों में होने वाले बदलाव अक्सर हमारे शरीर में किसी स्वास्थ्य समस्या का पहला संकेत होते हैं.हम अक्सर अपने पैरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन पैरों में होने वाले ये बदलाव किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं. अगर हम समय रहते इन पर ध्यान दें और सही इलाज शुरू करें, तो समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है.

एड़ी में सूजन

एड़ियों में सूजन सिर्फ़ लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से ही नहीं होती. यह सूजन शरीर में पानी जमा होने, किडनी की समस्या, हृदय रोग या लिवर की समस्या का संकेत हो सकती है. जब हृदय ठीक से रक्त पंप नहीं कर पाता या गुर्दे रक्त को ठीक से फ़िल्टर नहीं कर पाते, तो शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और पैरों व एड़ियों में सूजन आ जाती है. अगर यह सूजन बनी रहे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है.

लगातार ठंडे पैर

लगातार ठंडे पैर रक्त संचार संबंधी समस्या का संकेत देते हैं. धमनियों में रुकावट, एनीमिया, थायरॉइड की समस्या या मधुमेह पैरों में रक्त की आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं. खराब रक्त प्रवाह के कारण पैर ठंडे रहते हैं, त्वचा का रंग बदल जाता है और सुन्नपन या झुनझुनी जैसी समस्याएं होती हैं.

चलते समय पैरों में दर्द

चलते समय होने वाला दर्द, जिसे क्लॉडिकेशन कहते हैं, परिधीय धमनी रोग का लक्षण हो सकता है. जब आपके पैरों की धमनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, तो आपकी मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आपको चलते समय दर्द महसूस होता है. आराम करने के बाद आमतौर पर दर्द कम हो जाता है, लेकिन जब आप दोबारा चलते हैं तो यह फिर से शुरू हो जाता है. यह हृदय रोग का भी संकेत हो सकता है.

एक पैर में सूजन

अगर एक पैर दूसरे की तुलना में ज़्यादा गर्म, लाल और सूजा हुआ है, तो यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस का संकेत हो सकता है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नसों में थक्का बन जाता है, जो जानलेवा हो सकता है. ऐसे मामलों में, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

पैरों पर न भरने वाले घाव

पैरों में घाव जो समय के साथ ठीक नहीं होते, खासकर मधुमेह के रोगियों में, एक गंभीर समस्या का संकेत देते हैं. डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण पैरों में संवेदना कम हो जाती है और रक्त संचार बाधित हो जाता है, जिससे घाव ठीक नहीं हो पाते. ऐसे घाव संक्रमण का कारण बन सकते हैं.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

