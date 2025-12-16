FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को 27 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, समय चव्हाण मर्डर केस में हुआ था गिरफ्तार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

Homeसेहत

सेहत

Weak Heart Sign: हाथ में होने वाली ये 6 दिक्कतें बताती हैं कमजोर हो रहा आपका दिल और आर्टरीज 

बहुत से लोगों को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर हमेशा सीने में दर्द और बेहोशी होती है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है. लेकिन ये पूरा सच नहीं है. आज आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जो हाथ में नजर आते हैं और बताते हैं आपका दिल और आर्टरीज कमजोर हो रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 16, 2025, 01:05 PM IST

Weak Heart Sign: हाथ में होने वाली ये 6 दिक्कतें बताती हैं कमजोर हो रहा आपका दिल और आर्टरीज 

Weak Heart Sign In Hand

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या आपको पता है कि दिल के दौरे से जुड़े कुछ लक्षण जरूरी नहीं कि सीने में ही महसूस हों. सीने में दर्द हमेशा हृदय रोग का निश्चित संकेत नहीं होता, इसलिए इस पर ध्यान न जाना स्वाभाविक है. कभी-कभी आप अपने हाथों में भी कुछ ऐसे संकेत महसूस कर सकते हैं जिनसे पता चलता है कि आपका दिल तनाव में है.

जब दिल होने लगता है कमजोर तो हाथ में होती हैं ये दिक्कतें

सूजन: हाथों, पैरों या टखनों में सूजन देखी जा सकती है. यह अक्सर हृदय विफलता से संबंधित होती है.

नीली या बैंगनी रंग की उंगलियां/पैर की उंगलियां: यह रंग परिवर्तन संकुचित रक्त वाहिकाओं या हृदय दोष के कारण खराब रक्त परिसंचरण का संकेत हो सकता है.

स्प्लिंटर हेमरेज: नाखूनों के नीचे पाई जाने वाली ये छोटी लाल या भूरी धारियाँ एंडोकार्डिटिस का संकेत हो सकती हैं, जो हृदय की परत का संक्रमण है.

हाथ की उंगलियों में सूजन- सूजी उंगलियां हाथों की और नाखूनों का नीचे की ओर मुड़ना रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर से संबंधित हो सकता है, जो हृदय या फेफड़ों की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है.

ऑस्लर नोड्स: उंगलियों या पैर की उंगलियों पर होने वाली दर्दनाक लाल या बैंगनी गांठें भी हृदय संक्रमण का संकेत दे सकती हैं.

नाखून का बदलता रंग: यदि नाखून ज्यादातर सफेद दिखाई देते हैं और उनके सिरे पर लाल या बैंगनी रंग की पट्टी होती है, तो यह हृदय रोग या मधुमेह से संबंधित हो सकता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज
Green Tea: 30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
ऑफिस से लेकर पर्सनल यूज तक के लिए बेस्ट, 500 से कम के ये Gadgets और Accessories हैं बड़े काम की चीज
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement