Weak Heart Sign: हाथ में होने वाली ये 6 दिक्कतें बताती हैं कमजोर हो रहा आपका दिल और आर्टरीज 

बहुत से लोगों को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर हमेशा सीने में दर्द और बेहोशी होती है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है. लेकिन ये पूरा सच नहीं है. आज आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जो हाथ में नजर आते हैं और बताते हैं आपका दिल और आर्टरीज कमजोर हो रही है.

क्या आपको पता है कि दिल के दौरे से जुड़े कुछ लक्षण जरूरी नहीं कि सीने में ही महसूस हों. सीने में दर्द हमेशा हृदय रोग का निश्चित संकेत नहीं होता, इसलिए इस पर ध्यान न जाना स्वाभाविक है. कभी-कभी आप अपने हाथों में भी कुछ ऐसे संकेत महसूस कर सकते हैं जिनसे पता चलता है कि आपका दिल तनाव में है.

जब दिल होने लगता है कमजोर तो हाथ में होती हैं ये दिक्कतें

सूजन: हाथों, पैरों या टखनों में सूजन देखी जा सकती है. यह अक्सर हृदय विफलता से संबंधित होती है.

नीली या बैंगनी रंग की उंगलियां/पैर की उंगलियां: यह रंग परिवर्तन संकुचित रक्त वाहिकाओं या हृदय दोष के कारण खराब रक्त परिसंचरण का संकेत हो सकता है.

स्प्लिंटर हेमरेज: नाखूनों के नीचे पाई जाने वाली ये छोटी लाल या भूरी धारियाँ एंडोकार्डिटिस का संकेत हो सकती हैं, जो हृदय की परत का संक्रमण है.

हाथ की उंगलियों में सूजन- सूजी उंगलियां हाथों की और नाखूनों का नीचे की ओर मुड़ना रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर से संबंधित हो सकता है, जो हृदय या फेफड़ों की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है.

ऑस्लर नोड्स: उंगलियों या पैर की उंगलियों पर होने वाली दर्दनाक लाल या बैंगनी गांठें भी हृदय संक्रमण का संकेत दे सकती हैं.

नाखून का बदलता रंग: यदि नाखून ज्यादातर सफेद दिखाई देते हैं और उनके सिरे पर लाल या बैंगनी रंग की पट्टी होती है, तो यह हृदय रोग या मधुमेह से संबंधित हो सकता है.