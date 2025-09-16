Protein Sources for Vegetarians: शाकाहारियों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सस्ते प्रोटीन सोर्स, अंडे और मछली से मिलेगी ज्यादा ताकत

Cheap Protein Sources for Vegetarians: शरीर के विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन उतना ही ज़रूरी है जितना कि खून. अक्सर शाकाहारी लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ़ अंडे, मांस और मछली में ही पाया जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है .आज वेगन्स के लिए सस्ते शाकाहारी प्रोटीन रिच फूड के बारे में बताएंगे

अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं और सोच रहे हैं कि सिर्फ़ अंडे या मछली खाने वालों को ही भरपूर प्रोटीन मिलता है, तो यह एक ग़लतफ़हमी है. शाकाहारी भोजन में कई सस्ते और सेहतमंद विकल्प मौजूद हैं जो न सिर्फ़ आपकी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, विटामिन और मिनरल भी प्रदान करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाते हैं और बजट के अनुकूल भी होते हैं.



शाकाहारियों के लिए सस्ते प्रोटीन स्रोत

पंचमेल दालें

भारतीय थाली का एक अहम हिस्सा दालें, प्रोटीन के सबसे सस्ते और स्वादिष्ट स्रोतों में से एक हैं. पंचमेल दालें जैसे- मूंग, मसूर, छोले और अरहर जैसी दालें न सिर्फ़ प्रोटीन से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें फाइबर, आयरन और पोटैशियम भी होता है. इन्हें रोज़ाना खाने से मांसपेशियां मज़बूत रहती हैं और शरीर लंबे समय तक ऊर्जावान बना रहता है.



राजमा और छोले

राजमा-भात हो या छोले-भटूरे, ये न सिर्फ़ स्वादिष्ट व्यंजन हैं, बल्कि शाकाहारी प्रोटीन के सस्ते और स्वादिष्ट स्रोत भी हैं. राजमा और चने में 20-25% तक प्रोटीन होता है जो न सिर्फ़ शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित रखता है.



डेयरी प्रोडक्ट

शाकाहारियों के लिए, दूध, दही और पनीर प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम और विटामिन डी के अच्छे और सस्ते विकल्प हैं. सुबह एक गिलास दूध या दिन भर में एक कटोरी दही शरीर की प्रोटीन की ज़रूरतों को काफी हद तक पूरा करने में मदद कर सकता है. पनीर में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होने के कारण, यह मांसपेशियों के निर्माण और वज़न घटाने वाले आहारों के लिए उपयुक्त है.



सोया और टोफू

अगर अंडे और मछली प्रोटीन के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं, तो शाकाहारी भोजन में सोया और टोफू प्रोटीन के पावर पैक माने जाते हैं. सोया चंक्स और टोफू में इतना प्रोटीन होता है कि ये मांसाहारी भोजन को भी मात दे सकते हैं. आप सोया चंक्स को सब्ज़ी, टोफू सलाद या स्मूदी बनाकर अपने आहार में शामिल कर सकते हैं.



बीज और सूखे फल

अक्सर लोग प्रोटीन के लिए सिर्फ़ दालों और दूध पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अलसी के बीज, चिया के बीज, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं. इन छोटे बीजों में न सिर्फ़ प्रोटीन होता है, बल्कि ओमेगा-3 फैटी एसिड और मिनरल भी होते हैं, जो न सिर्फ़ शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.