Fat Cutter Foods for Cholesterol: इन 5 फैट कटर फूड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बर्न करेंगे, बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन 

How To Reduce Fat Naturally अगर खानपान में ज़रूरी बदलाव न किए जाए, तो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना मुश्किल हो सकता है. चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जो नसों में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल पिघला सकती हैं.

Cholesterol Home Remedy: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहें. कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल कहते हैं और दूसरा बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल कहते हैं. कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है जो शरीर में बनता है. यह तत्व कई खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है. अगर गंदा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है तो नसों में ब्लड सर्कुलेशन के लिए जगह कम होने लगती हैं इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट पर प्रेशर भी.

आहार में ज़रूरी बदलाव किए बिना खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना मुश्किल है. इस संबंध में वैस्कुलर सर्जन और वैरिकोज़ वेन्स विशेषज्ञ डॉ. सुमित कपाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है कि कैसे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और से वो फूड्स है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं?

कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले ये है सुफर एक्टिव फैट कटर फूड्स



मेथी के दाने - घर का एक मुख्य भोजन. मेथी के दाने खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं. मेथी में घुलनशील फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. मेथी के दाने के कारण कोलेस्ट्रॉल आंतों में जमा हो जाता है और शरीर उसे अवशोषित नहीं कर पाता. आप मेथी के दानों को रात भर भिगोकर सुबह खा सकते हैं.

नारियल - नारियल ज़रूर खाएँ, लेकिन कम मात्रा में. रोज़ाना खाने की बजाय, आप इसे कभी-कभार खा सकते हैं. नारियल शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है. ताज़ा नारियल को कद्दूकस करके, घिसकर, ग्रेवी बनाकर और कई तरह के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है. नारियल का तेल भी एक अच्छा विकल्प है. हालाँकि नारियल और नारियल का तेल शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन इसकी मात्रा नियंत्रित रखें.



भिंडी - भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे घर पर कई तरह से बनाया जाता है. भिंडी में म्यूसिलेज होता है. म्यूसिलेज कोलेस्ट्रॉल को रोकने और उसे शरीर से बाहर निकालने में मददगार होता है.

सेब - सेब शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ऐसा इनमें मौजूद पेक्टिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण होता है. सेब खाने से लिवर की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद मिलती है. सेब के अलावा, आप फाइबर से भरपूर अमरूद या विटामिन सी से भरपूर आंवला भी खा सकते हैं.



लहसुन - लहसुन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक है. लहसुन खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और रक्तचाप कम करने में भी मदद मिलती है. आप रोज़ाना एक या दो कच्चे लहसुन की कलियाँ खा सकते हैं.

