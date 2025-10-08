तले भूने से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये 4 फूड्स, वजन बढ़ाने के साथ ही बिगाड़ देते हैं आपका स्वास्थ्य

बढ़ते वजन की वजह हमारी डाइट और लाइफस्टाइल दोनों ही हैं. इसमें स्ट्रेस से लेकर नींद की कमी और मोटापे को बढ़ाने में अहक भूमिका निभाती हैं. डाइट की बात करें तो ऑयली और फ्राइड फूड्स के सेवन से बॉडी में फैट बढ़ता है

आज के समय में मोटापा अच्छे स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि बीमारियों की निशानी है. यह बॉडी की शेप को बिगाड़ने के साथ ही सांस लेने में तकलीफ, थकान और सुस्ती जैसी दिक्कतें भी पैदा करती है. इसकी वजह आपका सिर्फ तला भूना खाना ही नहीं है. इसमें वो फूड्स भी शामिल हैं, जो जिन्हें आप बहुत ही हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन ये फूड्स आपका वजन और मोटापा बढ़ा देते हैं. यह सेहत को बिगाड़ने का काम करते हैं.

हेल्थलाइन के अनुसार, बढ़ते वजन की वजह हमारी डाइट और लाइफस्टाइल दोनों ही हैं. इसमें स्ट्रेस से लेकर नींद की कमी और मोटापे को बढ़ाने में अहक भूमिका निभाती हैं. डाइट की बात करें तो ऑयली और फ्राइड फूड्स के सेवन से बॉडी में फैट बढ़ता है, इसलिए इनका सीमित सेवन करना चाहिए, सिर्फ यही नहीं, कई बार हेल्दी दिखने वाले फूड्स भी वजन तेजी से बढ़ा सकते हैं.

फ्लेवर्ड दही

फलों वाला दही हेल्दी लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा शुगर एडेड होता है. इसके चलते इसके सेवन से बॉडी का वजन तेजी से बढ़ता है. अगर आप भी फ्लेवर्ड दही खाते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें. इसकी जगह पर सादा ग्रीक योगर्ट का सेवन करें. इस दही में आप ताजे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ग्रेनोला और सीरियल बार्स

एनर्जी स्नैक के नाम पर बिकने वाली बार्स ज्यादातर रिफाइंड कार्ब्स, शुगर और ऑयल से बने होते हैं, जो आपकी बॉडी में तेजी से फैट बढ़ाते हैं. ये बार्स असल में कैंडी बार्स से कम हानिकारक नहीं होते. इनका सेवन करने से तेजी से बॉडी में फैट बढ़ता है.

हेल्दी सलाद विद ड्रेसिंग

डाइट में सलाद को शामिल करना बेहद अच्छा होता है. इससे फलों और सब्जियों में मिलने वाले पोषण बॉडी को मिलते हैं, लेकिन सलाद में ड्रेसिंग, चीज और क्राउटन कैलोरी को डबल कर देता है. इसकी बॉडी में फैट भी डबल हो जाता है. अगर आप सलाद विद ड्रेसिंग का बेहतर विकल्प चाहते है तो ऑलिव ऑयल, नींबू या दही बेस्ड ड्रेसिंग का सेवन करें.

स्मूदी और जूस

स्कूदी या फ्रूट जूस को वेट लॉस जर्नी में हेल्दी फूड माना जाता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाली स्कूदी या फ्रूट जूस में सोडा से भी ज्यादा शुगर होती है, जो शुगर लेवल को स्पाइक करती है. इसकी वजह से भूख भी ज्यादा लगती है. इसलिए इससे परहेज करें. आप इनकी जगह पर घर पर बिना शुगर वाली स्मूदी बनाकर सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.

