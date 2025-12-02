FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

, मथुरा में पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, फिरौती के लिए रोहित, गोल्डी का नाम लेता था | महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 246 नगरपालिका परिषद , 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी

भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा एचआईवी-एड्स केस, एनएसीओ की रिपोर्ट देख खुली रह जाएंगी आंखें

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

सेहत

सेहत

भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा एचआईवी-एड्स केस, एनएसीओ की रिपोर्ट देख खुली रह जाएंगी आंखें

एचआईवी-एड्स से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है और लोग अब सचेत भी हो रहे हैं लेकिन अभ भी भारत के कुछ राज्यों में AIDS के मामले ज्यादा है, चलिए जानें कहां एचआईवी-एड्स मरीज की संख्या ज्यादा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 02, 2025, 07:27 AM IST

ये हैं टॉप 10 सबसे ज्यादा एचआईवी वाले राज्य

एचआईवी का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिसिएंसी वायरस. यह वायरस मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है. यह विशेष रूप से टी-कोशिकाओं (CD4+ T-Cells) नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं को कमज़ोर करता है. यदि उचित उपचार न लिया जाए, तो एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, और अंतिम चरण में एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम) नामक स्थिति विकसित हो जाती है. इस अवस्था में, शरीर सामान्य संक्रमणों और कैंसर का भी सामना करने में असमर्थ हो जाता है.

एचआईवी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) वायरल लोड को कम कर सकती है और जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकती है.

एचआईवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तीन मुख्य तरीकों से फैलता है  

ज़्यादातर संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध के ज़रिए होता है. यह सुइयों के इस्तेमाल से भी फैल सकता है (खासकर नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में). तीसरा, यह एचआईवी संक्रमित माँ से गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान उसके बच्चे में फैल सकता है. एचआईवी युक्त रक्त उत्पादों के आधान से भी एचआईवी फैल सकता है.

ये हैं टॉप 10 सबसे ज्यादा एचआईवी वाले राज्य

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एचआईवी/एड्स के सबसे ज़्यादा मामलों वाले शीर्ष 10 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है. इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय का स्थान है. दक्षिण भारत के राज्यों में एचआईवी का प्रसार विशेष रूप से ज़्यादा है. हालाँकि, पिछले एक दशक में नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है.
 
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एचआईवी का विवरण

 शीर्ष 10 की सूची में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है. नाको के अनुमान के अनुसार, यहां 3.4 लाख से ज़्यादा एचआईवी संक्रमित लोग हैं. यह संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है. तेलंगाना राज्य में भी एचआईवी का प्रसार तेज़ी से हो रहा है. अनुमान है कि यहाँ 2 लाख से ज़्यादा एचआईवी संक्रमित लोग हैं. दोनों तेलुगु राज्यों की सरकारें एचआईवी नियंत्रण के लिए व्यापक एआरटी केंद्र और जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं.
 
ज़िलेवार उच्च मामले

आंध्र प्रदेश राज्य में एचआईवी के सबसे ज़्यादा मामलों वाले ज़िलों में गुंटूर, कृष्णा (विजयवाड़ा) और विशाखापत्तनम ज़िले सबसे आगे हैं. अनंतपुर और चित्तूर ज़िलों में भी मामलों की संख्या ज़्यादा है. तेलंगाना राज्य में, एचआईवी के मामले मुख्यतः हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में हैं. यह फैलाव ख़ास तौर पर उन शहरी केंद्रों में ज़्यादा देखा जा रहा है जहाँ प्रवासी मज़दूरों की बड़ी आबादी है. इन्हीं ज़िलों में ज़्यादातर लोग एआरटी केंद्रों के ज़रिए इलाज करवा रहे हैं.

एचआईवी निवारक उपाय

एचआईवी के प्रसार को कम करने में सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयास सराहनीय हैं. मुफ़्त एआरटी उपचार प्रदान करना, सुरक्षित यौन व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करना, माता-पिता से बच्चों में संक्रमण की संभावना को रोकना और सुरक्षित रक्त आधान सुनिश्चित करना जैसे उपाय इस बीमारी को नियंत्रित करने में योगदान दे रहे हैं. हालाँकि, जन जागरूकता बढ़ाने और भेदभाव को कम करने की आवश्यकता है.

