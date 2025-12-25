Testicular Cancer: कैसे करें टेस्टिकुलर कैंसर की पहचान? Self-Examination के लिए अपनाएं ये तरीका

Testicular Cancer: टेस्टिकुलर कैंसर युवा पुरुषों (15-44 वर्ष) को प्रभावित करता है और अंडकोष में होता है. अगर समय पर इसकी पहचान कर ली जाए तो इसका इलाज संभव है.

Testicular Cancer Self-Examination: कैंसर, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर सा बैठ जाता है. कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से उनके स्रोत यानी कोशिका प्रकार और स्थान के आधार पर बांटा जाता है. महिलाओं को आमतौर पर स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर (Cervical Cancer) का सामना करना पड़ता है, वहीं पुरुष प्रोस्टेट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर जैसे खतरनाक कैंसर की चपेट में आ जाते हैं. आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर कैंसर की, यह कैंसर युवा पुरुषों (15-44 वर्ष) को प्रभावित करता है और अंडकोष में होता है. अगर समय पर इसकी पहचान कर ली जाए तो इसका इलाज संभव है.

Self-Examination के लिए अपनाएं ये तरीका

टेस्टिकुलर कैंसर की पहचान के लिए समय-समय पर Self-Examination यानी खुद से जांच करते रहना जरूरी है. जब भी आप गर्म पानी से नहाने या शॉवर लेने जाएं, जब त्वचा ढीली हो तो यह जांच कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं, फिर एक हाथ से अंडकोष को सहारा दें और दूसरे हाथ से धीरे-धीरे सभी तरफ घुमाकर गांठ, सूजन या कठोरता को महसूस करें, कहीं पर ऐसा महसूस हो तो यह टेस्टिकुलर कैंसर का एक संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक अंडकोष का दूसरे से थोड़ा बड़ा या ऊंचा होना सामान्य माना जाता है, पर कोई भी नया या असहज बदलाव महसूस हो तो तुरंत ध्यान दें.

यह भी पढ़ें: Cold Weather: क्यों किसी को लगती है ज्यादा ठंड, किसी को कम? जानें क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक वजह

टेस्टिकुलर कैंसर के लक्षण

गांठ या सूजन होना- अंडकोष पर दर्द रहित गांठ या सूजन होना इसका आम लक्षण है.

भारीपन महसूस होना- इसके अलावा अंडकोष में भारीपन या दबाव महसूस होना भी इसका संकेत हो सकता है.

दर्द या बेचैनी की समस्या- अंडकोष या पेट के निचले हिस्से (कमर) में हल्का दर्द या असुविधा होना आम है.

अंडकोष में बदलाव की समस्या- अंडकोष के आकार, आकृति या बनावट में कोई भी बदलाव हो तो ध्यान दें.

अचानक तरल पदार्थ जमा होना- अंडकोष में अचानक तरल पदार्थ जमा होने की समस्या हो सकती है.

नोट- इसके अन्य लक्षणों में पीठ के निचले हिस्से में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, या सीने में दर्द हो सकता है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि कैंसर फैल गया है.

ये लक्षण भी न करें नजरअंदाज

इसके अलावा सांस लेने में दिक्‍कत (यह फेफड़ों पर भी असर डालती है जिसकी वजह से व्‍यक्ति को सांस लेने में दिक्‍कत हो सकती है), पेशाब करने में दर्द, मूत्र के साथ खून आने जैसे लक्षणों को भी नजरअंदाज न करें. इन लक्षणों के दिखते ही हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें और तुरंत जांच कराएं.