लाइफस्टाइल से जुड़ी वो 3 बड़ी गलतियां, जिससे टीनएजर्स लड़कियों में बढ़ रहे हैं PCOS के मामले! 

Teenage PCOS: आज के समय में Polycystic Ovary Syndrome य तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी हेल्थ समस्या बन चुकी है. आंकड़ों की मानें तो भारत में हर 5 में से 1 महिला किसी न किसी स्तर पर PCOS से प्रभावित है. इसके पीछे लाइफस्टाइल से जुड़ी ये 3 बड़ी गलतियां जिम्मेदार मानी जाती हैं. आइए जानें..

Teenage PCOS Causes: आज के समय में Polycystic Ovary Syndrome य तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी हेल्थ समस्या बन चुकी है. आंकड़ों की मानें तो भारत में हर 5 में से 1 महिला किसी न किसी स्तर पर PCOS से प्रभावित है. आमतौर पर पहले यह समस्या 30 साल के बाद देखी जाती थी, लेकिन अब टीनएज लड़कियों और 20 से 25 साल की युवतियों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके पीछे कई कारण हैं, मुख्य रूप से तेजी से बदलती जीवनशैली, खराब खानपान, कम फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ता स्ट्रेस इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक PCOS सिर्फ एक हार्मोनल इंबैलेंस नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो पीरियड्स, वेट, स्किन और फर्टिलिटी तक को प्रभावित कर सकता है. ऐसी स्थिति में अगर समय रहते लाइफस्टाइल से जुड़ी गलतियों को समझ लिया जाए, तो इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

इन 3 बड़ी गलतियां से बढ़ रहे PCOS के मामले

खानपान की आदतें: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डाइट काफी हद तक प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर हो गई है. मैदा, ज्यादा चीनी और पैकेज्ड चीजों का सेवन तेजी से बढ़ा है. ऐसे में ये फूड्स शरीर में इंसुलिन का स्तर अचानक बढ़ा देते हैं और इस वजह से हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है और ओवरी के काम पर असर पड़ सकता है.

कम एक्टिव लाइफस्टाइल: इसके अलावा लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल-लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल और एक्सरसाइज की कमी वजन बढ़ने की बड़ी वजह बन रहे हैं. बढ़ता हुआ वजन PCOS के जोखिम को और बढ़ा देता है, क्योंकि मोटापा इसे ट्रिगर करने वाला अहम फैक्टर माना जाता है. इसलिए मोटापे पर भी ध्यान देना जरूरी है. यह कई अन्य बीमारियों का भी जोखिम बढ़ाता है.

यह भी पढ़ें: क्या भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है आपका DNA? जानें क्या बताता है Genetic Testing

स्ट्रेस और खराब नींद: वहीं आजकल पढ़ाई, करियर और लाइफस्टाइल से जुड़ा तनाव काफी बढ़ गया है. इसके साथ ही देर रात तक जागने की आदत शरीर की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक (सर्केडियन रिदम) को प्रभावित करती है, जिससे हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ा सकता है. इसलिए कोशिश करें की स्ट्रेस से दूर रहे हैं और नींद से किसी तरह का समझौता न करें.

PCOS के इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

पीरियड्स का अनियमित होना या बहुत कम आना

चेहरे, ठुड्डी या शरीर पर अनचाहे बाल को आना

अचानक वजन बढ़ना, खासतौर से पेट के निचले हिस्से में

बार-बार मुंहासे और बालों के झड़ने की समस्या

गर्दन के पीछे या बगल में त्वचा काली पड़ रही हो

क्या करें?

PCOS के खतरे को कम करने के लिए लाइफस्टाइल में छोटे लेकिन जरूरी बदलाव करना बेहद असरदार हो सकता है. इसके लिए संतुलित डाइट लें, जिसमें ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन शामिल हों, जबकि मीठी चीजों और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करें. रोजाना 30 से 40 मिनट वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज करें. इसके अलावा स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन अपनाएं और 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक वजन का सिर्फ 5 10% कम करना भी हार्मोन बैलेंस और पीरियड्स को सुधारने में मददगार हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.