'90 दिनों में 5 से 10Kg हो जाएगा कम', तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने बताया Weight Lose के 3 हेल्दी टिप्स

Tamannah Bhatia Weight Loss Tips: तमन्ना भाटिया के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने वजन घटाने के 3 आसान टिप्स दिए हैं.

Tamannah Bhatia Weight Loss Tips in 90 Days: अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की प्रशंसा सिर्फ अभिनय कौशल के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति अपने प्रभावशाली समर्पण के लिए भी खूब की जाती है. दरअसल, आज के भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एक स्वस्थ जीवनशैली को बनाए रखने के लिए प्रेरित रहना काफी चैलेंजिंग होता है. अक्सर लोग वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन इसे वापस हासिल करने में समय नहीं लगता है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे स्थायी आदतें बनाने के बजाय तुरंत परिणाम देने वाले शॉर्टकट्स को फॉलो करते हैं.

तमन्ना के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने इस पर हाल ही में तीन सरल और प्रभावी टिप्स साझा की हैं, जो वजन घटाने में आपकी मदद कर सकती हैं. खास बात यह है कि उनकी सलाह अस्थायी डाइट की जगह रोजाना के जीवनशैली में बदलाव के महत्व पर जोर देती है.

बिना शॉर्टकट वजन घटाने के 3 प्रभावी कदम

तमन्ना के ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह बताते हैं कि सफल और टिकाऊ वजन घटाने के लिए आपकी आदतों में सुधार लाने की जरूरत है. उनका मानना है कि सही दृष्टिकोण के साथ, 90 दिनों में 5-10 किलोग्राम वजन कम करना संभव है. उनके तीन मुख्य सुझाव आगे बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद आसान है.

टिप 1: हर भोजन में लें उच्च प्रोटीन आहार

सिद्धार्थ के अनुसार, पहली आदत है- उच्च-प्रोटीन आहार लेना. हर भोजन में प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत शामिल करने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग की संभावना कम हो जाती है. प्रोटीन मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में भी सहायता करता है, जो कसरत करते समय आवश्यक है. उनका मानना है कि प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित करने से भूख को कंट्रोल किया जा सकता है और डाइटिंग मैनेज करना भी आसान हो जाता है.

टिप 2: शरीर को हाइड्रेटेड रखें

सिद्धार्थ, हाइड्रेटेड रहने के महत्व पर जोर डालते हैं. आगे कहते हैं कि जब लगता है कि हमें भूख लगी है, तो हमारा शरीर वास्तव में प्यास का संकेत दे रहा होता है. जब भी आपको भूख लगे तो एक गिलास पानी पीने से क्रेविंग को कम करने और अधिक खाने से रोकने में मदद मिल सकती है. हाइड्रेशन एक सरल और शक्तिशाली तरीका है, जिसे कई लोग अपनी वजन घटाने की यात्रा में अनदेखा कर देते हैं.

टिप 3: आलस छोड़ नियमित रूप से करें व्यायाम

सिद्धार्थ ने अपने टिप्स में नियमित व्यायाम पर भी जोर दिया है. वह कहते हैं कि शारीरिक गतिविधि बेहद जरूरी है. व्यायाम करने से बॉडी की कैलोरी बर्न होती है. साथ ही, यह शरीर को टोन भी करता है. इतना ही नहीं, एक्सरसाइज हमेशा आपके मूड को बेहतर बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है. इस तरह ज्यादा से ज्यादा हिलना-डुलना और एक्टिव रहना एक हेल्दी लाइफस्टाइल का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

