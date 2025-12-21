दोपहर में रोज की हल्की झपकी भी बना सकती है आपको डायबिटीज का मरीज, हाई बीपी का भी रहेगा खतरा

क्या आपको रोज दोपहर में सोने की आदत है तो इस आदत को आज ही बदल दें क्योंकि ऐसा करके न केवल आप डायबिटीज को न्योता दे रहे बल्कि हाई बीपी जैसी कई और बीमारियों का खतरा रहेगा.

कई लोगों को दोपहर में झपकी लेने की आवश्यकता होती है. दोपहर में झपकी लेने वालों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है. इसे सभी को पढ़ना चाहिए. नींद शरीर की आवश्यकता है. आमतौर पर, अधिकांश लोग रात में सोते हैं. लेकिन कुछ लोग दोपहर में भी सोते हैं. हम चाहे जो भी सोचें, दोपहर में सोना अच्छा है या बुरा? दोपहर में सोने के क्या प्रभाव होते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है?



डॉक्टर के अनुसार यदि आप गर्भवती हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, या किसी कारण से बीमार हैं, तो विज्ञान आपको दोपहर में सोने की अनुमति देता है. डॉक्टर साफ कहते हैं कि स्वस्थ लोगों को को दोपहर में न झपकी लेनी चाहिए और न ही दिन में थोड़ी देर आराम करना चाहिए. उन्हें दोपहर में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियां का खतरा होता है.



आयुर्वेदिक चिकित्सक हरीश पाटनकर ने एक पॉडकास्ट में सलाह दी कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या डायबिटीज और हाई बीपी के मरीज हैं तो दोपहर में सोने की भूल न करें क्योंकि ऐसा कर के आप या तो डायबिटीज पैदा करेंगें या डायबिटीज को बिगाड़ेंगें.

दोपहर में सोने से डायबिटीज और बीपी का खतरा क्यों बढ़ता है

दोपहर में लंबे समय तक सोना शरीर की जैविक घड़ी (सर्कैडियन रिद्म) को बिगाड़ सकता है. इससे इंसुलिन की संवेदनशीलता घटती है, जिसके कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. दिन में ज्यादा सोने से शारीरिक गतिविधि कम होती है, जिससे वजन बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है. इसके अलावा, दिन की नींद हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है, जो तनाव हार्मोन (कोर्टिसोल) को प्रभावित कर सकता है. यह स्थिति रक्तचाप को बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे हाई बीपी का जोखिम बढ़ता है.

दोपहर में सोने से होने वाले अन्य स्वास्थ्य नुकसान

दोपहर में अधिक देर तक सोने से रात की नींद प्रभावित होती है, जिससे अनिद्रा की समस्या हो सकती है. यह आदत पाचन तंत्र को भी कमजोर करती है और गैस, एसिडिटी व अपच की शिकायत बढ़ा सकती है. लगातार दिन में सोने से मानसिक सुस्ती, ध्यान की कमी और कार्यक्षमता घटती है. कुछ शोध बताते हैं कि इससे हृदय रोग और मोटापे का खतरा भी बढ़ सकता है. इसके अलावा, अधिक झपकी लेने से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और आलस्य बढ़ता है. हालांकि 20–30 मिनट की छोटी पावर नैप लाभकारी हो सकती है, लेकिन लंबी नींद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मानी जाती है.

