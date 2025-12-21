FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

Homeसेहत

सेहत

दोपहर में रोज की हल्की झपकी भी बना सकती है आपको डायबिटीज का मरीज, हाई बीपी का भी रहेगा खतरा

क्या आपको रोज दोपहर में सोने की आदत है तो इस आदत को आज ही बदल दें क्योंकि ऐसा करके न केवल आप डायबिटीज को न्योता दे रहे बल्कि हाई बीपी जैसी कई और बीमारियों का खतरा रहेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 21, 2025, 08:12 AM IST

दोपहर में रोज की हल्की झपकी भी बना सकती है आपको डायबिटीज का मरीज, हाई बीपी का भी रहेगा खतरा

Taking a short nap every afternoon can increase your risk of developing diabetes

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कई लोगों को दोपहर में झपकी लेने की आवश्यकता होती है. दोपहर में झपकी लेने वालों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है. इसे सभी को पढ़ना चाहिए. नींद शरीर की आवश्यकता है. आमतौर पर, अधिकांश लोग रात में सोते हैं. लेकिन कुछ लोग दोपहर में भी सोते हैं. हम चाहे जो भी सोचें, दोपहर में सोना अच्छा है या बुरा? दोपहर में सोने के क्या प्रभाव होते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है?
 
डॉक्टर के अनुसार यदि आप गर्भवती हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, या किसी कारण से बीमार हैं, तो विज्ञान आपको दोपहर में सोने की अनुमति देता है. डॉक्टर साफ कहते हैं कि स्वस्थ लोगों को को दोपहर में न झपकी लेनी चाहिए और न ही दिन में थोड़ी देर आराम करना चाहिए. उन्हें दोपहर में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी कई बीमारियां का खतरा होता है.
 
आयुर्वेदिक चिकित्सक हरीश पाटनकर ने एक पॉडकास्ट में सलाह दी कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं या डायबिटीज और हाई बीपी के मरीज हैं तो दोपहर में सोने की भूल न करें क्योंकि ऐसा कर के आप या तो डायबिटीज पैदा करेंगें या डायबिटीज को बिगाड़ेंगें. 

दोपहर में सोने से डायबिटीज और बीपी का खतरा क्यों बढ़ता है   
दोपहर में लंबे समय तक सोना शरीर की जैविक घड़ी (सर्कैडियन रिद्म) को बिगाड़ सकता है. इससे इंसुलिन की संवेदनशीलता घटती है, जिसके कारण ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. दिन में ज्यादा सोने से शारीरिक गतिविधि कम होती है, जिससे वजन बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है. इसके अलावा, दिन की नींद हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है, जो तनाव हार्मोन (कोर्टिसोल) को प्रभावित कर सकता है. यह स्थिति रक्तचाप को बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे हाई बीपी का जोखिम बढ़ता है.

दोपहर में सोने से होने वाले अन्य स्वास्थ्य नुकसान 
दोपहर में अधिक देर तक सोने से रात की नींद प्रभावित होती है, जिससे अनिद्रा की समस्या हो सकती है. यह आदत पाचन तंत्र को भी कमजोर करती है और गैस, एसिडिटी व अपच की शिकायत बढ़ा सकती है. लगातार दिन में सोने से मानसिक सुस्ती, ध्यान की कमी और कार्यक्षमता घटती है. कुछ शोध बताते हैं कि इससे हृदय रोग और मोटापे का खतरा भी बढ़ सकता है. इसके अलावा, अधिक झपकी लेने से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और आलस्य बढ़ता है. हालांकि 20–30 मिनट की छोटी पावर नैप लाभकारी हो सकती है, लेकिन लंबी नींद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मानी जाती है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और इंस्टाग्राम पर मौजूद चिकित्सक की सलाह के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार
Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?
Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?
भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?
भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?
कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों पर है? जवाब कर देगा हैरान
कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों पर है? जवाब कर देगा हैरान
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement