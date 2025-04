Weak Eyesight: आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसे चश्मा लगाने की जरूरत है...

What Are The Symptoms That You Need Glasses- आजकल के समय में लोगों की आंखें तेजी से कमजोर हो रही हैं, आपको बड़े-बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कम उम्र के बच्चे भी आंखों पर चश्मा लगाए दिख जाएंगे. यह समस्या अब किसी भी उम्र में हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत अधिक पढ़ना या (Weak Eyesight) लिखना और स्क्रीन को बहुत करीब से देखने, खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतों के कारण आंखों की समस्या लोगों में बढ़ रही है.

ऐसे में आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने (Weak Eyesight Signs) जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसे चश्मा लगाने की जरूरत (Symptoms you need glasses) है... तो आइए जानते हैं इनके बारे में



बढ़ती उम्र बनता है कारण



हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद चश्मे की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र से ऊपर के ज्यादातर लोगों में दूरदृष्टि (Farsightedness) या फिर निकटदृष्टि (Nearsightedness) की समस्या विकसित हो जाती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉर्निया या लेंस से जुड़ी अपवर्तक त्रुटियां (Refractive Errors) खराब दृष्टि का प्रमुख कारण बन सकती हैं.

इनमें से हाइपरोपिया (Hyperopia), दृष्टिवैषम्य (Astigmatism) और मायोपिया (Myopia) जैसी समस्याओं को लेंस पहनकर या सर्जिकल ट्रीटमेंट की मदद से ठीक किया जा सकता है.

जांच कराना है जरूरी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर दो साल में किसी योग्य डॉक्टर से आंखों की जांच करवाना हर किसी के लिए जरूरी है, इससे कुछ समस्याओं की पहचान जल्दी हो जाती है और समय पर सही इलाज की मदद से इन परेशानियों से बचा भी जा सकता है. आइए जानते हैं कुछ संकेत जिनसे पता चलता है कि आपको चश्मे की जरूरत है.

ये संकेत बताते हैं आपको है चश्मे की जरूरत

धुंधली दृष्टि

दोहरी दृष्टि

वस्तुएं धुंधली दिखाई देना और सही तरह से लाइन नहीं देख पाना

लगातार सिरदर्द की समस्या

साफ देखने के लिए आंखों को सिकोड़ने की जरूरत

तेज रोशनी में अजीब से पैटर्न्स दिखना

आंखों में स्ट्रेस महसूस होना

रात में देखने और गाड़ी चलाने में परेशानी होना आदि

नोट-अगर आपको ये संकेत नजर आते हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे आंख को डाॅक्टर के पास जाएं और आंखों की जांच कराएं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

