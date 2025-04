Leg Nerves Blockage Signs: यहां जानें पैर में धमनी में रुकावट कैसे होती है, ऐसी स्थिति में किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और नसों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए क्या करना जरूरी है...

Symptoms Of Leg Nerves Blockage- पैर की नसों में ब्लॉकेज एक गंभीर समस्या है, जो आजकल लोगों में आम होती जा रही है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक नसें शरीर के कोने-कोने में पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, नसों में कुछ समस्या आने या नसों में किसी तरह की ब्लॉकेज हो तो ब्लड सर्कुलेशन में रूकावट आने लगती है और खराब ब्लड सर्कुलेशन (bad blood circulation) की वजह कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं.

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि धमनी में (Causes Of Clogged Veins In Legs) रुकावट कैसे होती है, किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी खून की नसों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए क्या करना जरूरी है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में....

पैरों की नसें ब्लॉक होने के लक्षण

पैर ठंडे पड़ना: पैरों की नसों में ब्लॉकेज होने पर पैर और तलवे ठंडे पड़ जाते हैं और यह समस्या आपको सर्दियों के अलावा गर्मियों में भी महसूस हो सकती है.

घुटनों के आसपास सूजन: इस स्थिति में घुटनों और उसके आसपास की जगह पर सूजन भी हो सकती है।. कई बार मरीज के पूरे पैर में भी सूजन नजर आती है.

नसें नीली पड़ना: रक्त का संचार सही तरीके से ना हो पाने के कारण पैरों की नसें डैमेज होने लगती हैं और इस स्थिति में उनका रंग काला या गहरा नीला भी हो सकता है.

दर्द महसूस होना: पैरों में अकड़न और प्रभावित जगह को छूने के बाद आपको बहुत अधिक दर्द महसूस हो सकता है, जिसपर तुरंत ध्यान देना चाहिए.

ये लक्षण न करें अनदेखा

चलने के दौरान पैर में दर्द या ऐंठन होना

पैरों में सुन्नता या कमज़ोरी महसूस होना

रंगहीन त्वचा या धीमी गति से बढ़ने वाले नाखून

किन कारणों से हो सकती है ये समस्या?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके कई कारण हो सकते हैं. आमतौर पर पैरों की नसों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर लेवल में बढ़ोतरी या हाइपरटेंशन की समस्या, नींद की कमी, डायबिटीज की बीमारी या हाई ब्लड शुगर लेवल, स्मोंकिंग और तम्बाकू के सेवन की आदत और उसके साइड-इफेक्ट्स से ये समस्या हो सकती है.

कैसे दूर होगी ब्लॉकेज की समस्या?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैरों की धमनियों के बंद होने का उपचार हर मरीज के स्थिती पर निर्भर करता है. ऐसी स्थिति में कई मरीजों को जीवनशैली में बदलाव और कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाली दवाओं मरीज दी जाती हैं. वहीं गंभीर मामलों में, उचित रक्त प्रवाह को बहाल करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए सर्जरी की जाती है.

क्या करें?

पैरों में धमनियों के बंद होने को रोकने के लिए स्वस्थ जीवनशैली में बदलाव करना जरूरी है और रोजाना एक्सरसाइज, धूम्रपान न करना, संतुलित आहार का सेवन और मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों को काबू में रखना जरूरी है. साथ ही नियमित जांच कराना भी जरूरी है. क्योंकि समय रहते अगर इस बिमारी का पता चला तो इलाज आसान होता है.

