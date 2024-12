लिवर में सूजन बढ़ने पर शरीर में अलग-अलग तरह के लक्षण दिखते हैं. आइए जाने लिवर में सूजन बढ़ने के वे लक्षण क्या हैं, जो अक्सर सुबह-सुबह दिखाई देते हैं...

Swelling In Liver

TRENDING NOW

लिवर (Liver) में सूजन होने की एक बड़ी वजह है हाई फैट वाली (Fatty Diet) डाइट. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग बहुत अधिक तेल या फैट वाला, तला-भुना हुआ खाना खाते हैं, उनमें फैटी लिवर का खतरा (Risk Of Fatty Liver Disease) अधिक होता है. बता दें कि लिवर में सूजन बढ़ने पर शरीर में अलग-अलग तरह के लक्षण (Symptoms Of Swelling In Liver) दिखते हैं. ऐसे में आइए जाने लिवर में सूजन बढ़ने के वे लक्षण क्या हैं, जो अक्सर सुबह-सुबह दिखाई देते हैं.

सुबह-सुबह दिखते हैं लिवर में सूजन के ये लक्षण

पेट में गैस (Abdominal Gas)

सुबह उठने के बाद पेट में गैस बनने की समस्या महसूस हो तो इसे हल्के में न लें, इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी की समस्या और पेट में सूजन या ब्लोटिंग होने जैसी परेशानियां होती हैं तो ये फैटी लिवर का एक लक्षण हो सकता है. इसपर आपको ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Good News: बेझिझक अंडा खा सकेंगे Cholesterol के मरीज, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली नई तरकीब

पेशाब के रंग में बदलाव (Changes in urine)

आपके सुबह अगर यूरिन का रंग गाढ़ा या गहरा पीला नजर आए तो यह लिवर से जुड़ी एक समस्या का संकेत हो सकता है. बता दें कि लिवर में सूजन बढ़ने पर पेशाब से जुड़ी इस तरह की गड़बड़ियां भी हो सकती हैं.

उल्टी (Vomit and nausea)

सुबह उठने के बाद उबकाई और उल्टी जैसी परेशानियां अगर आपको महसूस होती है तो आपको तुरंत अपने लिवर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए. क्योंकि फैटी लिवर की समस्या में उल्टी और उबकाई जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं.

पेट में दर्द (Abdominal Pain)

इसके अलावा सुबह पेट में होने वाले दर्द का कारण लिवर में सूजन भी हो सकती है. लिवर का आकार बढ़ने या फैटी लिवर की वजह से पेट में दर्द की शिकायत रहती है, खासतौर से पेट में दाहिनी तरफ और पेट के ऊपर के हिस्से में होने वाला दर्द लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.

ये भी हो सकते हैं लिवर में सूजन के संकेत

भूख में कमी या भूख ना लगना (Low appetite)

मसल्स और जोड़ों में दर्द (Joint and muscles pain)

दिनभर थकान सा महसूस करना (Extreme fatigue)

आंखों और नाखूनों की रंगत पीली पड़ना

स्किन पर खुजली होना (Skin irritation and eczema)

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

खबर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.