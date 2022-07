Swine Flu Symptoms: दूसरे फ्लू से अलग क्यों है यह Flu, जानिए कैसे फैलती है यह बीमारी, क्या है इलाज

Swine Flu के लक्षण और उपचार

डीएनए हिंदी: मॉनसून (Monsoon Disease) में कई तरह की बीमारियां बुखार के रूप में आती हैं. कई बीमारियां फ्लू की तरह फैल जाती हैं. इसमें से एक मौसमी बुखार की तरह फैलता है है स्वाइन फ्लू (Swine Flu) लेकिन यह बाकी फ्लू से अलग है. आज हम इसके बारे में जानेंग कि आखिर यह कैसे अलग है,इसके लक्षण क्या है और कैसे आप इसका इलाज करेंगे.

स्वाइन इन्फ्लूएंजा एक संक्रामक सांस का रोग है जो सामान्य रूप से केवल सूअरों को प्रभावित करता है. यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लूएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रेंस के कारण होता है. हालांकि H1N2, H3N1 और H3N2 के रूप में अन्य स्ट्रेंस भी सूअरों में मौजूद रहते हैं. हालांकि लोगों में स्वाइन फ्लू होना सामान्य नहीं है. यह बीमारी अप्रत्यक्ष रूप से फैलती है

स्वाइन फ्लू सामान्य फ्लू से कैसे अलग है (Swine Flu is Different from other Flu)

स्वाइन और अन्य फ्लू समान हैं क्योंकि उनमें दस्त और उल्टी शामिल होने की संभावना है. दोनों फ्लू में बुखार आना भी सामान्य है लेकिन अन्य समानताओं में श्वसन (रेस्पिरेटरी) संबंधी समस्याएं शामिल हैं जो मौसमी फ्लू के समान हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाइन फ्लू का प्रभाव ज्यादा प्रतिकूल होता है क्योंकि यह मौसमी फ्लू की तुलना में फेफड़ों को संक्रमित करता है।

स्वाइन फ्लू का कारण क्या है (Causes of Swine Flu in Hindi)

सबसे आम तरीका जिसके माध्यम से एक इंसान H1N1 से संक्रमित हो सकता है, वह एक सुअर के संपर्क में आने से होता है.

यह बीमारी एक दूसे को छूने से फैलती है. अगर इस इन्फ्लूएंजा से पीड़ित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे भी बीमारी का खतरा हो सकता है.

अगर किसी व्यक्ति ने उस क्षेत्र की यात्रा की है जहां संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक है तो यह अत्यधिक संभावना है कि वह वायरस के संपर्क में आया हो और उसे भी यह बीमारी हो सकती है.

पशु चिकित्सकों और सूअर को पालने वालों को एच1एन1 के संपर्क में आने का सबसे अधिक खतरा होता है

लक्षण (Symptoms of Swine Flu in Hindi)

शरीर में ठंड लगना

बुखार

खांसना



गले में खरासथकानमतलीउल्टीशरीर दर्दसिरदर्दबहती नाक

उपचार (Treatment of Swine Flu)



वैसे तो अगर आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अगर बीमारी बढ़ती जा रही है तो जांच भी करवानी चाहिए. इस फ्लू से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है टीका लगवाना.

बार-बार हाथ धोना

अपने मुंह को न छुयें

टेबल या फोन को छूने के बाद आंख या नाक छूने से बचें

अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें, अगर कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू से संक्रमित है तो बड़ी भीड़ से बचना चाहिए

घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके भी आप इससे बच सकते हैं

तुलसी, लहसुन, हल्दी वाला दूध और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आप इससे निजात पा सकते हैं

