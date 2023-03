Uric Acid Remedy: खून में जमे यूरिक एसिड के क्रिस्टल छानकर बाहर कर देगा ये हरा काढ़ा, जोड़ों के दर्द की है ये अचूक दवा

Uric Acid Home Remedy

डीएनए हिंदीः आयुर्वेद में धनिया (Coriander Leaves) एक औषधि मानी गई है. रक्त में क्रिएटिनिन (creatinine levels)और यूरिक एसिड के स्तर को कम (Low Uric Acid Level) करने के लिए धनिया की पत्तियों को अमृत समान माना गया है.

धनिया की पत्तियां खून से यूरिक एसिड को बाहर निकलने में मदद करती हैं, यूरिन के जरिये यूरिक एसिड निकलने से आर्थराइटिस के कारण होने वाला जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है.

धनिया में डायटरी फाइबर, आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम पाया जाता है. प्रोटीन के अलावा पत्तियों में विटामिन सी और विटामिन के होता है. इसके साथ ही कैल्शियम, पोटैशियम, थायमिन, फॉस्फोरस और नियासिन जैसे खनिज भी इन पत्तियों में होते हैं.

धनिया खून से यूरिक एसिड को बाहर निकलने (Ways To Reduce Uric Acid) में कामयाब हो सकता है. धनिए की पत्ती में भऱपूर मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है. धनिया आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगा बल्कि किडनी स्टोन को भी. पान के पत्ते शरीर में प्यूरिन को पचाने में मदद करते.

यूरिक एसिड के लिए धनिया का उपयोग करने के तरीके | Ways To Use Coriander For Uric Acid

धनिया पत्तियों को नमक के पानी में डुबोकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. फिर इसे दो गिलास पानी में बंद बर्तन में 10 मिनट तक उबालें. बिना ढक्कन हटाए इसे ठंडा होने दें. इसके पानी का सेवन खाली पेट ही करने की सलाह दी जाती है.

धनिया पत्तियों के अन्य लाभ | Other Benefits Of Coriander Leaves

1-धनिया फाइबर, लोहा, मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ ही प्रोटीन विटामिन सी और विटामिन के होता है जो . अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बेस्ट है.

2-धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर से लेकर आंखों तक की बीमारियों से बचाता है.

3-धनिया के बीज का काढ़ा पीरियड में हैवी या लो ब्लीडिंग की दिक्कतों को दूर करता है.

4-डायबिटीज में धनिया की पत्ती इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करती है और इससे ब्लड शुगर कम होता है.

5-धनिया खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) के लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है.

6-विटामिन ए, जो एक घुलनशील विटामिन और एक एंटीऑक्सीडेंट है, फेफड़े और कैविटी के कैंसर को रोकने में मददगार माना जाता है.

7-इसके एंटी-सेप्टिक गुण मुंह के छालों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं.

8-धनिया पाचन तंत्र के लिए अच्छा है और लीवर के कार्यों और मल त्याग को बढ़ावा देता है.



(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

