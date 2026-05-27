धूप से झुलसी त्वचा दे सकती है स्किन कैंसर! रेडनेस, रैशेज और जलन को न करें इग्नोर

Sunburn- Skin Cancer: आमतौर पर सनबर्न को लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सनबर्न की समस्या को मामूली समझना खतरनाक साबित हो सकता है. क्योंकि बार-बार होने वाला सनबर्न स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकता है. आइए जानें इसके बारे में...

Sunburn- Skin Cancer And UV Rays: देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है. इस मौसम में तपती धूप के अक्सर स्किन झुलस जाती है. इस कंडीशन में रेडनेस, जलन होना और सनबर्न होना काफी आम समस्या है. आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सनबर्न की समस्या को मामूली समझना खतरनाक साबित हो सकता है. क्योंकि बार-बार होने वाला सनबर्न स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकता है.

WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ दशकों में स्किन कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि इसका बड़ा कारण लोगों की बदलती लाइफस्टाइल और ज्यादा समय धूप में बिताना है. आउटडोर एक्टिविटीज और ज्यादा सनबाथ लेने की आदत से UV किरणों का असर बढ़ रहा है. ऐसे में लोगों को जागरूक होने और अपनी आदतों में बदलाव करने की जरूरत है.

क्या सनबर्न के कारण स्किन कैंसर हो सकता है?

कई स्टडी बताती है कि ज्यादा समय तक धूप में रहने से हमारी त्वचा लगातार यूवी किरणों के संपर्क में आती है, इस कंडीशन में स्किन सेल्स के डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है और जब त्वचा का DNA डैमेज हो जाता है, तो सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं. यह आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं बार-बार सनबर्न होने से भविष्य में स्किन कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है. इससे मेलानोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्कवैमस सेल कार्सिनोमा जैसे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

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भूलकर भी न करें नजरअंदाज

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम उम्र में, खासकर बच्चों और किशोरों में बार-बार होने वाला तेज सनबर्न आगे चलकर त्वचा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. यह भविष्य में स्किन कैंसर जैसी बीमारी का जोखिम बढ़ा देता है. इसलिए किसी भी स्थिति में धूप से हुई जलन, लालपन या रैशेज को मामूली टैनिंग समझकर अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.

सनबर्न से बचाव कैसे करें?

तेज धूप और गर्मी में सनबर्न की समस्या से बचने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, बाहर जाते समय फुल स्लीव कपड़े पहनें, सिर और चेहरे को स्कार्फ, टोपी या छतरी से ढकें और साथ ही घर से निकलने से करीब 30 मिनट पहले SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं.

- धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाएं और हर 2 घंटे में दोबारा लगाते रहें

- हल्के रंग और ढीले-ढाले कपड़े पहनें

- आंखों को बचाने के लिए सनग्लासेस पहनें

- शरीर में पानी की कमी न होने दें और खूब पानी और जूस पिएं.

- तेज धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचें.

सनबर्न हो तो क्या करें?

अगर त्वचा लाल हो जाए, जलन या खुजली होने लगे तो इस स्थिति में ठंडे पानी से नहाएं या ठंडी पट्टी लगाएं, एलोवेरा जेल या कैलामाइन लोशन लगाएं, स्किन को मॉइस्चराइज रखें और ज्यादा जलन या दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह लें. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर त्वचा पर छाले पड़ जाएं, बुखार आए, चक्कर या उल्टी जैसा महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें.

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