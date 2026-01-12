Stress or back pain: स्ट्रेस कैसे बनता है कमर दर्द की वजह? इमोशनल स्ट्रेन का क्या है बैक पेन से छुपा कनेक्शन

Stress And Back Pain: क्या कमर दर्द सिर्फ शारीरिक वजहों से होता है या इसके पीछे मानसिक कारण भी होते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्ट्रेस भी बैक पेन की बड़ी वजह बन सकता है. आइए जानते हैं, इमोशनल स्ट्रेन और कमर दर्द के बीच क्या है छुपा हुआ कनेक्शन...

Stress And Back Pain: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को ही नहीं, बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है. काम का दबाव, पारिवारिक ज़िम्मेदारियां और लगातार स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से न केवल दिमाग थकता है, बल्कि धीरे-धीरे शरीर पर भी असर पड़ने लगता है. ऐसी स्थिति में बिना किसी चोट, भारी सामान उठाए या गलत पॉश्चर के भी कमर दर्द बना रहता है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या कमर दर्द सिर्फ शारीरिक वजहों से होता है या इसके पीछे मानसिक कारण भी होते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्ट्रेस भी बैक पेन की बड़ी वजह बन सकता है. आइए जानते हैं, इमोशनल स्ट्रेन और कमर दर्द के बीच क्या है छुपा हुआ कनेक्शन...

MRI और X-Ray नॉर्मल, फिर भी बना रहता है कमर दर्द?

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला ने बताया कि हमारे पास बहुत से मरीज कमर दर्द लेकर आते हैं और उनका MRI या X-ray normal निकलता है. इससे मरीज को घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में यह Non-Specific Low Back Pain होता है, जिसमें कोई Disc Slip या Nerve दबने जैसी समस्या नहीं मिलती.

स्ट्रेस भी बन सकती कमर दर्द की वजह

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, कमर का दर्द कई वजहों से हो सकता है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पॉश्चर, भारी सामान उठा लेना, Exercise करते समय Precautions न लेना, नींद की कमी, या फिर Long Driving, ये सभी मिलकर कमर का दर्द पैदा कर सकते हैं. इन स्थितियों में दर्द बिल्कुल असली होता है, भले ही scan में कुछ न दिखे.

इसके अलावा stress भी एक बहुत अहम कारण है, जिसकी वजह से कमर का दर्द बढ़ सकता है. लगातार मेंटल स्ट्रेस रहने पर दिमाग body को हमेशा Alert Mode में रखता है. इसका असर सबसे पहले बैक और नेक की मसल्स पर पड़ता है. ये मसल्स लगातार टाइट रहती हैं, ठीक से रिलैक्स नहीं कर पातीं और धीरे-धीरे दर्द शुरू हो जाता है.

इलाज सिर्फ दवा नहीं, जीवनशैली सुधारना भी है जरूरी

लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर दर्द को महसूस करने का तरीका बदल देता है. ऐसी स्थिति में दर्द सहने की क्षमता कम हो जाती है और छोटी-सी परेशानी भी ज्यादा दर्द जैसी लगने लगती है. इसी वजह से कई बार स्कैन रिपोर्ट ठीक होने के बावजूद दर्द ज्यादा महसूस होता है.

स्कैन नॉर्मल आने का मतलब यह नहीं कि मरीज को कोई समस्या नहीं है. ऐसे मामलों में सही सुधार तब होता है, जब सही पोस्चर, रोज़ाना हलचल, हल्की एक्सरसाइज, पूरी नींद और तनाव को कंट्रोल किया जाए. सिर्फ दवाओं या रिपोर्ट पर निर्भर रहना काफी नहीं है.

