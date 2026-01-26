Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

तनाव की समस्या का असर केवल मानसिक स्वास्थ्य तक नहीं रहता है, इसकी वजह से कई तरह की गंभीर शारीरिक समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. इससे शरीर संक्रमण से लड़ने और बीमारी से उबरने में कमजोर पड़ जाता है...

Stress And Immunity: तनाव की समस्या का असर केवल मानसिक स्वास्थ्य तक नहीं रहता है, इसकी वजह से कई तरह की गंभीर शारीरिक समस्याओं का जोखिम भी बढ़ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. इसकी वजह से शरीर संक्रमण से लड़ने और बीमारी से उबरने में कमजोर पड़ जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि तनाव शरीर में ऐसे जैविक बदलाव पैदा करता है, जो थोड़े समय की मुश्किलों से निपटने के लिए बने होते हैं, लंबे समय तक झेलने के लिए नहीं. तो आइए जानते हैं इसका शरीर की इम्युनिटी पर क्या असर होता है..

स्ट्रेस कैसे कमजोर करती है इम्युनिटी?

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तनाव के समय शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन छोड़ता है. थोड़े समय के लिए ये हार्मोन शरीर की रक्षा करते हैं और अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहता है, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, शरीर में सूजन बढ़ सकती है. दरअसल, जब शरीर लंबे समय तक कॉर्टिसोल के असर में रहता है, तो इस स्थिति में श्वेत रक्त कोशिकाएं (व्हाइट ब्लड सेल्स) एक्टिव कम रहती हैं. इसकी वजह से शरीर की पहली सुरक्षा लेयर कमजोर पड़ जाती है.

यह भी पढ़ें: खराब स्लीप पैटर्न बनती है Irregular Periods की वजह? एक्सपर्ट से जानें इसका Fertility पर क्या होता है असर

बार-बार बीमार पड़ते हैं तनाव में रहने वाले?

कई रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, उन्हें सर्दी-जुकाम, फ्लू जल्दी होता है और चोट या घाव भी देर से भरते हैं. तनाव अस्थमा, ऑटोइम्यून बीमारियों और पाचन से जुड़ी समस्याओं को भी बढ़ा सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तनाव सीधे बीमारी नहीं करता है, यह ऐसा माहौल बना देता है जिसमें बीमारी आसानी से पकड़ लेती है.

क्या नींद की कमी से और बढ़ जाता है खतरा?

तनाव और खराब नींद इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, तनाव नींद खराब करता है और नींद की कमी इम्यून सिस्टम को और कमजोर कर देती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ रातों की कम नींद से ही एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया कम हो सकती है. इसके अलावा सर्दी-जुकाम और फ्लू के मौसम में यह एक गंभीर समस्या बन जाती है.

यह भी पढ़ें: ABHA Card: कैसे बनाएं अपना आभा कार्ड? स्टेप बाय स्टेप जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

कैसे करें इम्यून सिस्टम की सुरक्षा?

इस कंडीशन में ऐसी आदतें अपनाएं, जो नर्वस सिस्टम शांत करें और शरीर को रिकवरी में मदद करें. इसके लिए नींद को नियमित बनाएं, हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें, नियमित एक्सरसाइज करें, रोज हल्की-फुल्की या एरोबिक एक्टिविटी करें, तनाव कम करने के तरीके अपनाएं (जैसे मेडिटेशन या गहरी सांस लेना), सामाजिक संपर्क बनाए रखें यानी दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहें. इसके अलावा डाइट में पौष्टिक और कम प्रोसेस्ड खाना शामिल करें, फलों, सब्जियों और हेल्दी फूड्स को प्राथमिकता दें.

नोट- अगर आपको लगता है कि तनाव आपकी नींद, भूख, इम्यूनिटी या मूड को प्रभावित कर रहा है, तो प्रोफेशनल मदद लें. एक्सपर्ट के मुताबिक अगर तनाव लगातार रहे, तो इम्यून सिस्टम को कभी आराम नहीं मिलता है. यही लंबी अवधि में सेहत के लिए खतरा बन सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से