मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 65 की उम्र में निधन, चला गया हंसी की दुनिया का सितारा, कल होगा अंतिम संस्कार

Stomach Health: पेट में जमा गंदगी को साफ करने के लिए अपनाएं घरेलू नुस्खे, दही के साथ मिलाकर खाएं ये चीजें

Elvish Yadav Firing Case: यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने वाला मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, खुल सकते हैं बड़े राज

Crime News: मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बना कर महिला के साथ की धोखाधड़ी, पहले शादी के लिए इच्छुक बताया, फिर किया ऐसा काम

Bhadrapada Amavasya 2025: आज या कल, कब है भाद्रपद अमावस्या? यहां जानें पंचांग के अनुसार सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त

Parenting Tips: बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी से काम करें पेरेंट्स, स्कूल से आने के बाद बच्चों से करें ये सवाल

Astro Tips For Money: आज रात कर लें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी, कभी नहीं होगी धन की कमी

भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर सरकार की मुहर, एशिया कप में होगा महामुकाबला, बाइलेट्रल सीरीज पर भी आया बड़ा अपडेट

Rashifal 22 August 2025: वृषभ और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

पहली नौकरी वालों के लिए बहुत जरूरी है EPFO का ये नियम, लापरवाही पड़ सकती है भारी

सेहत

सेहत

Stomach Health: पेट में जमा गंदगी को साफ करने के लिए अपनाएं घरेलू नुस्खे, दही के साथ मिलाकर खाएं ये चीजें

Gut Cleansing Remedies: पेट में जमा गंदगी और आंतों को साथ करने के लिए रात को दही के साथ इन चीजों को सेवन करना चाहिए. इन्हें खाने से सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 22, 2025, 09:44 AM IST

Stomach Health: पेट में जमा गंदगी को साफ करने के लिए अपनाएं घरेलू नुस्खे, दही के साथ मिलाकर खाएं ये चीजें

Stomach Health

Stomach Problems: खराब खानपान और बदलता लाइफस्टाइल लोगों के लिए समस्या का कारण बनता है. इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है. इसके कारण पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. उल्टा-सीधा खा लेने से कब्ज की दिक्कत हो सकती है. यह पेट की बीमारियों को जन्म देता है. आपको पेट से संबंधी दिक्कत होती है और पेट साफ नहीं होता है तो दही के साथ इन चीजों का सेवन करें. इन्हें खाने से पेट को अच्छे से साफ कर सकते हैं. इसका सेवन करने से कब्ज, गैस, अपच, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं. चलिए आपको इन चीजों के बारे में बताते हैं.

पेट की गंदगी साफ करने के लिए दही

दही खाना पेट के लिए अच्छा होता है. दही में प्रोबायोटिक्स पेट और आंत के लिए लाभकारी होते हैं. यह पेट में फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. इससे पाचन बेहतर होता है और पेट अच्छा रहता है. दही खाने से एसिडिटी, पेट दर्द और गैस की समस्या को कम कर सकते हैं. आप पेट को साफ करने के लिए दही का सेवन इन चीजों के साथ कर सकते हैं. इन चीजों को दही में मिक्स कर रात को खाकर सो जाएं. इसके बाद पेट साफ होगा.

दही के साथ खाएं ये चीजें

दही और अजवाइन

आप अजवाइन पाउडर और काले नमक को दही में मिलाकर सेवन कर सकते हैं. अजवाइन और काले नमक को मिलाकर खाने से पाचन अच्छा रहता है. यह पेट को साफ करता है.

बार-बार पेशाब आने की समस्या से हैं परेशान तो इन उपायों से करें कंट्रोल, मिलेगी राहत

दही और इसबगोल की भूसी

पेट के लिए इसबगोल की भूसी खाना अच्छा होता है. दही के साथ इसबगोल की भूसी खाने से पेट साफ करने में मदद मिलती है. आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं.

दही और त्रिफला चूर्ण

त्रिफला चूर्ण में आंवला, हरड़ और बहेड़ा होती है. पेट साफ करने के लिए आपको दही के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन करना चाहिए. दही में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर इसका सेवन करें.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

 Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

